Українці здобули низку нагород на чемпіонаті Балканських легкоатлетичних федерацій



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Усміхненні українські легкоатлети на змаганнях у Румунії Світлина - ФЛАУ

В активі українських легкоатлетів 11 перших місць

У румунському місті Клуж-Напока представники української легкої атлетики тріумфували на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF).

Вікторія Ткачук перемогла з бігу на 400 метрів з бар’єрів (55,58 с), а Марія Миколенко фінішувала другою (57,43 с). Переможні дублі також оформили Анна Рижикова (51,74 с) й Аліна Логвиненко (52,89 с) з бігу на 400 метрів, Яна Гладійчук (4,40 м) і Марина Килипко (4,30 м) зі стрибків з жердиною, Андрій Проценко (2,25 м) й Андрій Яковенко (2,15 м) зі стрибків у висоту.

Миколенко, Логвиненко, Ткачук і Рижикова також виграли золоті медалі з естафетного бігу 4х400 метрів (3:34,21 хв).

Наталія Стребкова поліпшила найкращий результат сезону і перемогла з бігу на 3000 метрів з перешкодами (9:41,38 хв). Анна Плотіцина фінішувала першою на дистанції 100 метрів з бар’єрами (13,21 с), Олег Миронець – 800 метрів (1:49,60 хв), а Юлія Шматенко – 5000 метрів (15:41,17 хв). Аліна Шух була поза конкуренцією з семиборства (5940 очок).

Ілля Кравченко виграв змагання зі стрибків з жердиною (5,20 м), а Артур Бортніков став третім (5,00 м).

Дмитро Романюк (50,61 с) і Денис Нечипоренко (51,42 с) фінішували другим і третім з бігу на 400 метрів з бар’єрами, Оксана Окунєва (1,88 м) і Юлія Чумаченко (1,84 м) - зі стрибків у висоту.

Лише двох сантиметрів до «золота» не вистачило Ігорю Мусієнку зі штовхання ядра. З результатом 19,42 м він другий. «Срібло» також у Ірини Климець з метання молота (70,57 м), Оксани Мартинової зі стрибків у довжину (6,33 м), Орисі Дем’янюк з бігу на 1500 метрів (4:16,97 хв).

Олександр Соколов виграв три срібні медалі – з бігу на 100 метрів (10,35 с), 200 метрів (21,10 с) і у складі чоловічої естафетної команди 4х100 метрів (39,87 с).

Примітно, що виступ українки Вікторії Ткачук було названо найкращим серед жінок.

Джерело: Федерація легкої атлетики України