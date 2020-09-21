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    Українці здобули низку нагород на чемпіонаті Балканських легкоатлетичних федерацій

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    Усміхненні українські легкоатлети на змаганнях у Румунії&nbsp;&nbsp; - Українці здобули низку нагород на чемпіонаті Балканських легкоатлетичних федерацій
    Усміхненні українські легкоатлети на змаганнях у Румунії  
    Світлина - ФЛАУ

    В активі українських легкоатлетів 11 перших місць

    У румунському місті Клуж-Напока представники української легкої атлетики тріумфували на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF).

    Вікторія Ткачук перемогла з бігу на 400 метрів з бар’єрів (55,58 с), а Марія Миколенко фінішувала другою (57,43 с). Переможні дублі також оформили Анна Рижикова (51,74 с) й Аліна Логвиненко (52,89 с) з бігу на 400 метрів, Яна Гладійчук (4,40 м) і Марина Килипко (4,30 м) зі стрибків з жердиною, Андрій Проценко (2,25 м) й Андрій Яковенко (2,15 м) зі стрибків у висоту.

    Миколенко, Логвиненко, Ткачук і Рижикова також виграли золоті медалі з естафетного бігу 4х400 метрів (3:34,21 хв).

    Наталія Стребкова поліпшила найкращий результат сезону і перемогла з бігу на 3000 метрів з перешкодами (9:41,38 хв). Анна Плотіцина фінішувала першою на дистанції 100 метрів з бар’єрами (13,21 с), Олег Миронець – 800 метрів (1:49,60 хв), а Юлія Шматенко – 5000 метрів (15:41,17 хв). Аліна Шух була поза конкуренцією з семиборства (5940 очок).

    Ілля Кравченко виграв змагання зі стрибків з жердиною (5,20 м), а Артур Бортніков став третім (5,00 м).

    Дмитро Романюк (50,61 с) і Денис Нечипоренко (51,42 с) фінішували другим і третім з бігу на 400 метрів з бар’єрами, Оксана Окунєва (1,88 м) і Юлія Чумаченко (1,84 м) - зі стрибків у висоту.

    Лише двох сантиметрів до «золота» не вистачило Ігорю Мусієнку зі штовхання ядра. З результатом 19,42 м він другий. «Срібло» також у Ірини Климець з метання молота (70,57 м), Оксани Мартинової зі стрибків у довжину (6,33 м), Орисі Дем’янюк з бігу на 1500 метрів (4:16,97 хв).

    Олександр Соколов виграв три срібні медалі – з бігу на 100 метрів (10,35 с), 200 метрів (21,10 с) і у складі чоловічої естафетної команди 4х100 метрів (39,87 с).

    Примітно, що виступ українки Вікторії Ткачук було названо найкращим серед жінок.

    Читайте також: Українська бар’єристка Ткачук стала призеркою змагань у Швейцарії.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    Андрій Проценко Оксана Окунєва метання молота Аліна Шух Анна Рижикова Олег Миронець Аліна Логвиненко Марія Миколенко Юлія Чумаченко Ілля Кравченко штовхання ядра Олександр Соколов Марина Килипко Юлія Шматенко Денис Нечипоренко Дмитро Романюк Яна Гладійчук Наталія Стребкова Вікторія Ткачук
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