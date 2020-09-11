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    Українська легкоатлетка тріумфувала на турнірі в Словаччині

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    Рижикова вигравала дві золоті медалі Європейських ігор у Мінську - Українська легкоатлетка тріумфувала на турнірі в Словаччині
    Рижикова вигравала дві золоті медалі Європейських ігор у Мінську
    Instagram Рижикової

    Рижикова втретє за літній сезон потрапила до призової трійки

    Українка Анна Рижикова вийшла переможницею із забігу на 400 метрів з бар'єрами на змаганнях PTS Meeting у Словаччині.

    Головними суперницями Анни, відповідно до старт-листа змагань, були віце-чемпіонка Олімпіади-2016 данка Сара Петерсен та 20-річка словачка Емма Заплеталова.

    Утім, Заплеталова не змогла фінішувати, а Петерсен так і не вдалося нав'язати боротьбу українців на 400-метровій дистанції.

    Фінішний результат українки – 55,21 секунди, що всього на дві соті гірше за її найкращий результат сезону. Петерсен стала другою (56,38), а трійку призерок замкнула угорка Сара Мато (57,30).

    Зазначимо, що Рижикова у літньому сезоні 2020 року провела два старти та двічі фінішувала другою. Спершу вона здобула «срібло» на змаганнях в Угорщині, а пізніше - на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

    Читайте також: Українська атлетка Марина Бех-Романчук в яскравій боротьбі стала другою в Німеччині.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    легка атлетика Анна Рижикова Сара Слотт Петерсен
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