Українці здобули шість нагород на юніорському чемпіонаті Європи з підводного спорту



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Три медалі виявилися срібними, а ще три - бронзовими

У Стамбулі завершується континентальна першість з підводного спорту серед юніорів.

У медальному активі українська збірна має шість нагород, інформує сайт Міністерства молоді та спорту України.

Дві срібні нагороди українки здобули в естафетах.

Так, у змаганнях 4х200 м плавання у ластах медалі здобули Валентина Рєзнік, Єлизавета Вакарева, Вірсавія Березна та Анастасія Ізюмова.

Другою фінішувала дівоча команда у складі Вікторіїї Уварової, Валентини Рєзнік, Вірсавії Березни та Єлизавети Вакаревої на дистанції 4х100 м плавання у ластах.

У змішаній естафеті 4х100 плавання у біластах команда, до якої увійшли Максим Цвеліх, Єлизавета Вакарева, Вірсавія Березна та Владислав Желятдінов, фінішувала третьою.

Найбільший медальний здобуток до скарбнички «синьо-жовтої» збірної внесла Вікторія Уварова. Вікторія, крім нагород в естафетних змаганнях, має й індивідуальне срібло у плаванні в ластах на 50 м і бронзу на дистанції 100 м плавання з аквалангом.

Індивідуальний бронзовий здобуток має також Єлизавета Вакарева на дистанції 200 м плавання у ластах.