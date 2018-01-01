Українця визнали найбільш прогресуючим гравцем чемпіонату Іспанії
- Сьогодні, 12:44
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Артем Пустовий отримав престижну баскетбольну премії в Іспанії
Центровий збірної України й іспанського «Обрадойро» Артем Пустовий став номінантом щорічної церемонії Premios Gigantes del Basket.
У межах цього заходу вручаються нагороди найкращим баскетболістам чемпіонату Іспанії за підсумками року, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Українець, який проводить свій третій сезон в Іспанії, став переможцем у номінації «Найбільш прогресуючий гравець».
У нинішньому сезоні Пустовий є гравцем стартової п'ятірки свого клубу.
У 15-ти матчах регулярного чемпіонату українець у середньому за 24,3 хвилини набирає 9,9 очка, збирає 6,2 підбирання.
Також він є лідером Ліги АСВ за блок-шотами з показником 2,3 блоку за гру.
У крайньому матчі Пустовий відзначився дабл-даблом у чемпіонаті Іспанії.
А перед тим він увійшов до символічної збірної року чемпіонату Іспанії.