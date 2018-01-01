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    Українця визнали найбільш прогресуючим гравцем чемпіонату Іспанії

    Артем Пустовий отримав престижну баскетбольну премії в Іспанії
    Центровий збірної України й іспанського «Обрадойро» Артем Пустовий став номінантом щорічної церемонії Premios Gigantes del Basket. У межах цього заходу вручаються нагороди найкращим баскетболістам чемпіонату Іспанії за підсумками року, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Українець, який проводить свій третій сезон в
    • Сьогодні, 12:44
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    Артем Пустовий (справа)
    Артем Пустовий (справа)

    Артем Пустовий отримав престижну баскетбольну премії в Іспанії

    Центровий збірної України й іспанського «Обрадойро» Артем Пустовий став номінантом щорічної церемонії Premios Gigantes del Basket.

    У межах цього заходу вручаються нагороди найкращим баскетболістам чемпіонату Іспанії за підсумками року, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Українець, який проводить свій третій сезон в Іспанії, став переможцем у номінації «Найбільш прогресуючий гравець».

    У нинішньому сезоні Пустовий є гравцем стартової п'ятірки свого клубу.

    У 15-ти матчах регулярного чемпіонату українець у середньому за 24,3 хвилини набирає 9,9 очка, збирає 6,2 підбирання.

    Також він є лідером Ліги АСВ за блок-шотами з показником 2,3 блоку за гру.

    У крайньому матчі Пустовий відзначився дабл-даблом у чемпіонаті Іспанії.

    А перед тим він увійшов до символічної збірної року чемпіонату Іспанії.

    Іспанія баскетбол
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