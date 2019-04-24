Українця Зайцева визнали найкращим легіонером чемпіонату Тайваню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Зайцев Фейсбук

Баскетболіст збірної України успішно грає в чемпіонаті Тайваню

Баскетболіст національної збірної України Ігор Зайцев проводить потужний сезон у чемпіонаті Тайваню.

Бігмен, який виступає в складі команди «Тайвань Бірз», отримав індивідуальну винагороду - його визнано найкращим іноземним гравцем місцевого чемпіонату, інформує ФБУ.

У поточному сезоні Зайцев відіграв 38 матчів в складі своєї команди, проводячи в середньому на майданчику 31.2 хвилини. Українець набирає 18.1 очка, робить 10.5 підбирання, 3.0 передачі та 1.9 блок-шота в середньому за гру, маючи середній рейтинг ефективності 22.4 бали.

Регулярний чемпіонат команда Зайцева завершила на другому місці з 23 перемогами в 39 поєдинках, а зараз знаходиться за крок до фіналу, лідируючи в півфінальній серії з клубом «Пауян» - 2:0.