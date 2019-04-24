Найкращі моменти стартових матчів медальних серій у баскетбольній Суперлізі (відео)
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«Хімік» та «Київ-Баскет» виборюють чемпіонський титул
ФБУ
У Суперлізі тривають поєдинки вирішальних серій сезону
Команди Суперліги грають вирішальні серії сезону в чемпіонаті України.
У Южному «Хімік» двічі обіграв «Київ-Баскет» в серії за чемпіонський титул – 88:70 та 92:87 ОТ.
У Запоріжжі місцева команда розділила перемоги в двох матчах з «Дніпром» у серії за бронзові нагороди – 110:86 та 73:81.
Наступні поєдинки в серіях відбудуться 25 квітня у Києві та Дніпрі.
Дивіться відео найкращих моментів у двох стартових поєдинках медальних серій.
Топ-моменти перших двох матчів медальних серій