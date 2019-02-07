Українець Абраменко виграв «срібло» на чемпіонаті світу з фристайлу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Абраменко Архівне фото

У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр Абраменко виконав стрибок Back-Double-Full-Full- Full

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко здобув срібну медаль на чемпіонаті світу з фристайлу та сноубордингу, який проходить у американському Парк-Сіті.

У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр виконав стрибок Back-Double-Full-Full- Full і набрав другу суму балів - 126,24, повідомляє «Укрінформ».

Переміг росіянин Максим Буров (130,09), бронзовим призером став швейцарець Ной Рот (125,22).

У жінок «золото» здобула Олександра Романовська з Білорусі. Українка Ольга Полюк посіла сьоме місце.

Нагадаємо, що раніше Аннамарі Данча принесла Україні першу в історії медаль чемпіонату світу зі сноуборду.