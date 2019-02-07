Українець Абраменко виграв «срібло» на чемпіонаті світу з фристайлу
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Олександр Абраменко
Архівне фото
У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр Абраменко виконав стрибок Back-Double-Full-Full- Full
Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко здобув срібну медаль на чемпіонаті світу з фристайлу та сноубордингу, який проходить у американському Парк-Сіті.
У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр виконав стрибок Back-Double-Full-Full- Full і набрав другу суму балів - 126,24, повідомляє «Укрінформ».
Переміг росіянин Максим Буров (130,09), бронзовим призером став швейцарець Ной Рот (125,22).
У жінок «золото» здобула Олександра Романовська з Білорусі. Українка Ольга Полюк посіла сьоме місце.
Нагадаємо, що раніше Аннамарі Данча принесла Україні першу в історії медаль чемпіонату світу зі сноуборду.