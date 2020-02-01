Українець Чумак переміг на Кубку світу з важкої атлетики в Римі



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Дмитро Чумак взяв 405 кілограм в сумі

Дмитро Чумак увімкнув росіянам український славень

У п’ятницю, 31 січня, в Італії на Кубку світу з важкої атлетики знову пролунав гімн України на честь перемогу уродженца Скадовська Дмитра Чумака.

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Дмитро Чумак переміг у ваговій категорії до 109 кілограмів.

У ривку він показав результат 180 кг, а в поштовху – 225 кг. Загальний результат українця склав 405 кг.

Українець Чумак лише на 1 кг випередив уродженця Владикавказу Тімура Нанієва, який посів друге місце.

Бронза у ще одного представнка держави-окупанта Родіона Бочкова. Вони удвох послухали гімн України разом з усіма.

Відзначимо, що римський Кубок Світу для українців вийшов вдалим - крім Чумака ще одну золоту медаль завойювала Ірина Деха, а Каміла Конотоп та Анастасія Лисенко - отрималі срібні нагороди.

Успіхи українців напередодні Олімпіади не можуть не тішити, адже всі четверо мають шанси трансформувати свої здобутки на Кубку світу на олімпійські нагороди.

Джерело: Главком СПОРТ