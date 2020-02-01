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    Українець Чумак переміг на Кубку світу з важкої атлетики в Римі

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    Дмитро Чумак взяв&nbsp;<span>405 кілограм в сумі</span> - Українець Чумак переміг на Кубку світу з важкої атлетики в Римі
    Дмитро Чумак взяв 405 кілограм в сумі

    Дмитро Чумак увімкнув росіянам український славень

    У п’ятницю, 31 січня, в Італії на Кубку світу з важкої атлетики знову пролунав гімн України на честь перемогу уродженца Скадовська Дмитра Чумака.

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    Дмитро Чумак переміг у ваговій категорії до 109 кілограмів.

    У ривку він показав результат 180 кг, а в поштовху – 225 кг. Загальний результат українця склав 405 кг.

    Українець Чумак лише на 1 кг випередив уродженця Владикавказу Тімура Нанієва, який посів друге місце.

    Бронза у ще одного представнка держави-окупанта Родіона Бочкова. Вони удвох послухали гімн України разом з усіма.

    Відзначимо, що римський Кубок Світу для українців вийшов вдалим - крім Чумака ще одну золоту медаль завойювала Ірина Деха, а Каміла Конотоп та Анастасія Лисенко - отрималі срібні нагороди.

    Успіхи українців напередодні Олімпіади не можуть не тішити, адже всі четверо мають шанси трансформувати свої здобутки на Кубку світу на олімпійські нагороди.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Кубок світу Дмитро Чумак важка атлетика Ірина Деха
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