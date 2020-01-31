Українська важкоатлетка виграла етап Кубка світу



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Для Ірини Дехи то перше досягнення такого рівня Фото із соцмереж

Ірина Деха підняла у сумі 236 кілограмів

Українська важкоатлетка Ірина Деха перемогла на етапі Кубка світу в Римі у ваговій категорії до 76 кг.

Результат Ірини в ривку склав 106 кг і 130 кг – у поштовху. Для 23-річної Дехи – це перше досягнення такого рівня.

Але до нагород Ірині не звикати – в 2016-му вона ставала чемпіонкою Європи в Норвегії. А на світовій першості у вересні 2019 року Деха втратила бронзову медаль через різницю у вазі – при однакових результатах українка виявилася важчою за суперницю лише на 150 грамів.

Зауважимо, що на Олімпіаді-2016 Деха посіла п’яте місце.

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