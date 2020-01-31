  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська важкоатлетка виграла етап Кубка світу

    • Розсилка
    Для Ірини Дехи то перше досягнення такого рівня - Українська важкоатлетка виграла етап Кубка світу
    Для Ірини Дехи то перше досягнення такого рівня
    Фото із соцмереж

    Ірина Деха підняла у сумі 236 кілограмів

    Українська важкоатлетка Ірина Деха перемогла на етапі Кубка світу в Римі у ваговій категорії до 76 кг.

    Результат Ірини в ривку склав 106 кг і 130 кг – у поштовху. Для 23-річної Дехи – це перше досягнення такого рівня.

    Але до нагород Ірині не звикати – в 2016-му вона ставала чемпіонкою Європи в Норвегії. А на світовій першості у вересні 2019 року Деха втратила бронзову медаль через різницю у вазі – при однакових результатах українка виявилася важчою за суперницю лише на 150 грамів.

    Зауважимо, що на Олімпіаді-2016 Деха посіла п’яте місце.

     Читайте також: Ярослава Магучих ефектно виграла у Юлії Левченко в першому українському дербі в 2020 році
    важкоатлетка важка атлетика Ірина Деха
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ