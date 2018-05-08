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    Українець Дементьєв виграв срібну нагороду на паралімпійському Кубку світу з велогонок

    З Бельгії Єгор повертається з однієї медаллю
    Єгор Дементьєв виборов срібну медаль для національної паралімпійської збірної команди України на Кубку світу з велогонок на шосе. Він став другим у гонці з груповим стартом, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України. Ця гонка додала українському спортсмену очок у рейтингову таблицю на участь у Паралімпіаді-2020 у Токіо.
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    Єгор Дементьєв - крайній зліва
    Єгор Дементьєв - крайній зліва

    З Бельгії Єгор повертається з однієї медаллю

    Єгор Дементьєв виборов срібну медаль для національної паралімпійської збірної команди України на Кубку світу з велогонок на шосе.

    Він став другим у гонці з груповим стартом, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    Ця гонка додала українському спортсмену очок у рейтингову таблицю на участь у Паралімпіаді-2020 у Токіо.

    Зазначається, що цю таблицю він, власне, й очолює – з 232 очками.

    Кубок світу проходив у м. Остенде (Бельгія) та зібрав найсильніших велогонщиків з 35 країн світу.

    Проте, цей Кубок світу Єгор не вважає досить вдалим, адже у другій дисципліні – індивідуальній гонці на час – його велосипед раптово зламався, і він не зміг показати той результат, до якого готувався.

    Додається, що в індивідуальній гонці на час Дементьєв є триразовим чемпіоном світу.

    «Втім, навіть незважаючи на такі прикрі несподіванки, спортсмен налаштований рішуче та готується до наступних спортивних стартів», - йдеться у повідомленні джерела.

    Кубок світу Бельгія Велоспорт
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