Українець Долгополов не зможе захистити свій титул в Аргентині

Проте, українець поки значиться в заявочному листі турніру ATP-500 Claro Rio Open

Український тенісист Олександр Долгополов відмовився від участі як мінімум в двох турнірах ATP, які планував зіграти в лютому: у Кіто, що стартує в понеділок і в Буенос-Айресі, Аргентина (12-18 лютого), де в минулому році він завоював свій третій одиночний титул в кар'єрі. Причина - травма кисті, яку тенісист, вірогідно, отримав під час матчу на



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Олександр Долгополов. Фото: btu.org.ua

Проте, українець поки значиться в заявочному листі турніру ATP-500 Claro Rio Open

Український тенісист Олександр Долгополов відмовився від участі як мінімум в двох турнірах ATP, які планував зіграти в лютому: у Кіто, що стартує в понеділок і в Буенос-Айресі, Аргентина (12-18 лютого), де в минулому році він завоював свій третій одиночний титул в кар'єрі.

Причина - травма кисті, яку тенісист, вірогідно, отримав під час матчу на Australian Open, інформує tennisua.org.

Проте, українець поки значиться в заявочному листі турніру ATP-500 Claro Rio Open, який пройде в Ріо-де-Жанейро з 19-го по 25 лютого.

Нагадаємо, що в минулому і позаминулому сезонах Долгополов пропускав значні відрізки сезону через різного роду травми.