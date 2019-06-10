Українець Гвоздик може вийти на бій проти російського боксера



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Олександр Гвоздик RingSide24

Наразі промоутерська компанія Top Rank Promotions організовує об’єднавчий бій у напівважкій вазі

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій ваговій категорії Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) може вийти на бій проти російського боксера.

Наразі промоутерська компанія Боба Арума Top Rank Promotions організовує об’єднавчий бій у напівважкій вазі. Арум працює з трьома чемпіонами з чотирьох у цій категорії. Окрім Гвоздика в WBC його клієнтами також є росіянин Артур Бетербієв (13-0, 13 КО) з IBF та його співвітчизник Сєргєй Ковальов (33-3-1, 28 КО) з WBO.

Бій має відбутися 22 листопада. Ковальову спочатку потрібно зустрітися з обов’язковим претендентом Ентоні Ярдом (18-0, 17 КО). Тому найвірогіднішим суперником Гвоздика може бути Бетербієв, інформує оглядач The Athletic Майк Коппінгер.

У останньому наразі бою українець наприкінці березня технічним нокаутом у п’ятому раунді переміг француза Дуду Енгумбу.

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