  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нокаутований Гвоздиком боксер повернувся додому після інсульту

    • Розсилка
    Наслідки цього удару від Олександра Гвоздика стали для Адоніса Стівенсона страшними - Нокаутований Гвоздиком боксер повернувся додому після інсульту
    Наслідки цього удару від Олександра Гвоздика стали для Адоніса Стівенсона страшними
    BoxingScene

    Адоніс Стівенсон оговтується вже чотири місяці

    Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBC у напівважкій вазі канадець Адоніс Стівенсон минулого вікенду уперше приїхав додому з реабілітаційного центру, де проходить лікування після травми мозку, отриманої у грудневому поєдинку проти українця Олександра Гвоздика.

    Читайте також

    Стівенсон тепер у вихідні перебуватиме вдома, а в інші дні тижня – у реабілітаційному центрі, розповів промоутер Івон Мішель.

    Нагадаємо, 31-річний Гвоздик нокаутував 41-річного Стівенсона в одинадцятому раунді чемпіонського поєдинку, котрий відбувався в Квебеку (Канада) 1 грудня минулого року. Канадського боксера після бою доправили до лікарні, він до кінця грудня перебував у штучній комі. У лютому Стівенсона перевели з лікарні до реабілітаційного центру, де він працює над відновленням мови і здатністю самостійно пересуватися.

     Читайте також: Гвоздик – Енґумбу: повне відео бою, в якому українець захистив титул чемпіона світу

    Джерело: klitschko-brothers.com

    Читайте також
    Олександр Гвоздик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ