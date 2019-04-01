Нокаутований Гвоздиком боксер повернувся додому після інсульту



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Наслідки цього удару від Олександра Гвоздика стали для Адоніса Стівенсона страшними BoxingScene

Адоніс Стівенсон оговтується вже чотири місяці

Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBC у напівважкій вазі канадець Адоніс Стівенсон минулого вікенду уперше приїхав додому з реабілітаційного центру, де проходить лікування після травми мозку, отриманої у грудневому поєдинку проти українця Олександра Гвоздика.

Стівенсон тепер у вихідні перебуватиме вдома, а в інші дні тижня – у реабілітаційному центрі, розповів промоутер Івон Мішель.

Нагадаємо, 31-річний Гвоздик нокаутував 41-річного Стівенсона в одинадцятому раунді чемпіонського поєдинку, котрий відбувався в Квебеку (Канада) 1 грудня минулого року. Канадського боксера після бою доправили до лікарні, він до кінця грудня перебував у штучній комі. У лютому Стівенсона перевели з лікарні до реабілітаційного центру, де він працює над відновленням мови і здатністю самостійно пересуватися.

Джерело: klitschko-brothers.com