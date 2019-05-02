Українець Гвоздик назвав орієнтовний час наступного бою



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Наш боксер планує провести поєдинок у серпні-вересні

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій ваговій категорії Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) назвав орієнтовний час наступного бою.

«Маю битися в серпні-вересні. Макс Браун – обов’язковий претендент по лінії WBC. Але якщо його команда домовиться з Дмитром Біволом, то, швидше за все, битимуться саме вони. Якщо буде Браун, захищатиму титул проти нього, якщо ні – то проти наступного в списку», - заявив Гвоздик в ефірі Luckypunch.net.

У останньому наразі бою українець наприкінці березня технічним нокаутом у п’ятому раунді переміг француза Дуду Енгумбу.

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