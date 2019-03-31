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    Танок на майдані Конґо: суперник українця Гвоздика по чемпіонському бою знявся через травму

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    Олександр Гвоздик не мав проблем з Дуду Енґумбу - Танок на майдані Конґо: суперник українця Гвоздика по чемпіонському бою знявся через травму
    Олександр Гвоздик не мав проблем з Дуду Енґумбу
    Fight News Asia

    Перемогу Олександр здобув технічним нокаутом, але особливо до цього успіху не приклався

    Український боєць напівважкої ваги Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

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    Щойно на рингу «2300 Arena» в Філадельфії (США) харків’янин техніним нокаутом у п’ятому раунді переміг француза конґолезького походження Дуду Енґумбу (38-9, 14 КО).

    Гвоздик почав працювати першим номером, зайнявши місце в центрі рингу, з перших секунд бою. Попервах Енґумбу ще вибухав непоганими контрвипадами (особливо – в третьому раунді), однак з кожною наступною трихвилинкою перевага українця ставала все помітнішою. У четвертій трихвилинці Олександр потряс опонента двома потужними лівими.

    Здавалося б, українець розвиватиме перевагу, однак у п’ятму раунді 37-річний Енґумбу на відході підвернув ногу і в розпачі повис на канатах рингу, у відчаї усвідомлюючи, що свій єдиний у кар’єрі шанс стати чемпіоном світу він втратив.

     Читайте також: Перший захист українського «вбивці»: анонс чемпіонського бою Гвоздик – Енґумбу
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