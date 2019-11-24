Українець Хитров дочасно переміг у вечері боксі в США



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Євген Хитров Фейсбук

Наш боксер змусив капітулювати ганійця Ернеста Амузу

Український боксер середньої вагової категорії Євген Хитров (20-2, 17 КО) ефектно переміг Ернеста Амузу (25-5, 22 КО) з Гани.

Бій на вечері боксу в американській Тампі тривав лише три раунди. Після третьої трихвилинки команда суперника українця відмовилася продовжувати поєдинок.

Хитров – чемпіон світу 2011 року серед аматорів. На професіональному ринзі виступає з грудня 2013 року, уклавши угоду з американською компанією Fight Promotions. За рік перейшов до промоутерської компанії знаменитого Майка Тасона – Iron Mike Promotions. Згодом права на поєдинки українця перекупила DiBella Entertainment.