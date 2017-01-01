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    Українець Лень незадоволений своїм ігровим часом у «Фініксі»

    Баскетболіст бажає більше з'являтися на ігровому майданчику
    Центровий «Фінікс Санс» Олексій Лень зізнався, що не задоволений своїм нинішнім становищем у командній ієрархії. Українець не виходив на майданчик у двох з останніх трьох матчів. «Я хочу виходити на майданчик, хочу боротися за перемоги. Я старанно працював, мені хочеться демонструвати свої здібності на майданчику», -
    • Сьогодні, 20:56
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    Олексій Лень
    Олексій Лень

    Баскетболіст бажає більше з'являтися на ігровому майданчику

    Центровий «Фінікс Санс» Олексій Лень зізнався, що не задоволений своїм нинішнім становищем у командній ієрархії.

    Українець не виходив на майданчик у двох з останніх трьох матчів.

    «Я хочу виходити на майданчик, хочу боротися за перемоги. Я старанно працював, мені хочеться демонструвати свої здібності на майданчику», - заявив він.

    «Коли у тебе немає можливості приносити користь команді, це викликає розчарування», - цитує українського баскетболіста ESPN.com.

    Джерело: ua.tribuna.com

    баскетбол
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