Українець Лень незадоволений своїм ігровим часом у «Фініксі»
- Сьогодні, 20:56
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Олексій Лень
Баскетболіст бажає більше з'являтися на ігровому майданчику
Центровий «Фінікс Санс» Олексій Лень зізнався, що не задоволений своїм нинішнім становищем у командній ієрархії.
Українець не виходив на майданчик у двох з останніх трьох матчів.
«Я хочу виходити на майданчик, хочу боротися за перемоги. Я старанно працював, мені хочеться демонструвати свої здібності на майданчику», - заявив він.
«Коли у тебе немає можливості приносити користь команді, це викликає розчарування», - цитує українського баскетболіста ESPN.com.
Джерело: ua.tribuna.com