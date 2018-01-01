Українець Лень пропустив другий поспіль матч за «Фінікс»
- Сьогодні, 14:44
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Олексій Лень. Фото: Getty Images
Лень пропустив цей матч через травму коліна
В матчі регулярної першості НБА «Фінікс» програв вдома «Нью-Йорк Нікс».
Баскетболісти «Фінікса» поступилися з рахунком 85:107.
Зазначимо відсутність у складі «Фінікса» другий матч поспіль українського центрового Олексія Леня. Як і минулу гру проти «Індіани», Лень пропустив цей матч через травму коліна, якої зазнав раніше.
«Фінікс» з 17 перемогами і 32 поразками займає передостаннє 4 місце у своєму дивізіоні і має лише теоретичні шанси на потрапляння до плей-офф.
Джерело: depo сектор