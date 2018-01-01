Українець Лень пропустив другий поспіль матч за «Фінікс»

Лень пропустив цей матч через травму коліна

В матчі регулярної першості НБА «Фінікс» програв вдома «Нью-Йорк Нікс». Баскетболісти «Фінікса» поступилися з рахунком 85:107. Зазначимо відсутність у складі «Фінікса» другий матч поспіль українського центрового Олексія Леня. Як і минулу гру проти «Індіани», Лень пропустив цей матч через



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Олексій Лень. Фото: Getty Images

Лень пропустив цей матч через травму коліна

В матчі регулярної першості НБА «Фінікс» програв вдома «Нью-Йорк Нікс».

Баскетболісти «Фінікса» поступилися з рахунком 85:107.

Зазначимо відсутність у складі «Фінікса» другий матч поспіль українського центрового Олексія Леня. Як і минулу гру проти «Індіани», Лень пропустив цей матч через травму коліна, якої зазнав раніше.

«Фінікс» з 17 перемогами і 32 поразками займає передостаннє 4 місце у своєму дивізіоні і має лише теоретичні шанси на потрапляння до плей-офф.

Джерело: depo сектор