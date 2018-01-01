  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українець Лень пропустив другий поспіль матч за «Фінікс»

    Лень пропустив цей матч через травму коліна
    В матчі регулярної першості НБА «Фінікс» програв вдома «Нью-Йорк Нікс». Баскетболісти «Фінікса» поступилися з рахунком 85:107. Зазначимо відсутність у складі «Фінікса» другий матч поспіль українського центрового Олексія Леня. Як і минулу гру проти «Індіани», Лень пропустив цей матч через
    • Сьогодні, 14:44
    • Розсилка
    Олексій Лень. Фото: Getty Images
    Олексій Лень. Фото: Getty Images

    Лень пропустив цей матч через травму коліна

    В матчі регулярної першості НБА «Фінікс» програв вдома «Нью-Йорк Нікс».

    Баскетболісти «Фінікса» поступилися з рахунком 85:107.

    Зазначимо відсутність у складі «Фінікса» другий матч поспіль українського центрового Олексія Леня. Як і минулу гру проти «Індіани», Лень пропустив цей матч через травму коліна, якої зазнав раніше.

    «Фінікс» з 17 перемогами і 32 поразками займає передостаннє 4 місце у своєму дивізіоні і має лише теоретичні шанси на потрапляння до плей-офф.

    Джерело: depo сектор

    баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ