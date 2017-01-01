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    Українець Лень встановив рекорд новітньої історії НБА (відео)

    Надзвичайно вдалим вийшов в Олексія поєдинок регулярного чемпіонату проти «Буллз»
    Український центровий «Фінікс Санз» Олексій Лень у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Чикаго Буллз» зібрав 18 підбирань (104:99). І це стало рекордним показником для запасного гравця у новітній історії НБА, який грав проти даної франшизи. Баскетболіст «Філадельфії» Кліфф Робінсон зміг зібрати 20 підбирань
    • Сьогодні, 10:34
    • Розсилка
    Олексій Лень
    Олексій Лень

    Надзвичайно вдалим вийшов в Олексія поєдинок регулярного чемпіонату проти «Буллз»

    Український центровий «Фінікс Санз» Олексій Лень у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Чикаго Буллз» зібрав 18 підбирань (104:99).

    І це стало рекордним показником для запасного гравця у новітній історії НБА, який грав проти даної франшизи.

    Баскетболіст «Філадельфії» Кліфф Робінсон зміг зібрати 20 підбирань у грі проти «Буллз» при виході з лави у 1987 році.

    Окрім того, 18 підбирань є повторенням особистого рекорду Леня за час кар'єри в НБА.

    Також у звітному поєдинку Олексій набрав 13 очок, оформивши таким чином дабл-дабл.

    Нагадаємо, український баскетболіст Михайлюк став автором унікального рекорду в NCAA.

    Джерело: basket.com.ua

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