Українець Михайло Романчук здобув свою другу медаль на чемпіонаті Європи з плавання



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Європейська першість у Глазго принесла українцеві золоту та срібну медалі

Михайло Романчук став другим у запливі на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Після перемоги на дистанції 400 метрів вільним стилем, наш земляк впевнено вийшов у фінал на дистанції майже в чотири рази довше.

Очікувалося, що золото між собою розіграють Романчук та олімпійський чемпіон з Італії Грегоріо Палтрін'єрі, але з цим був не згоден німець Флоріан Веллбрук. Ця трійка першу половину дистанції пройшла рівно, при цьому Романчук тримався на третій позиції позаду двох лідерів, які почергово змінювали один одного.

Після 900 м дистанції Веллбрук спробував піти у відрив, його ривок підтримав і Романчук, тож за 250 м до фінішу вони вже відірвалися від Палтрін'єрі. На фініші Михайло намагався дістати суперника, але той витримав шалений темп і зберіг перше місце - у Романчука срібло.

Ще один українець Сергій Фролов показав у фінальному запливі сьомий результат.

Джерело: isport.ua