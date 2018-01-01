Українець Михайлюк провів черговий вдалий матч у студентському чемпіонаті США (відео)

Цього разу український баскетболіст набрав 16 очок

Український захисник Святослав Михайлюк допоміг «Канзасу» перемогти Оклахому у матчі NCAA – 104:74. За 34 хвилини він набрав 16 очок, сім підбирань, чотири передачі й одне перехоплення, передає прес-служба Федерації баскетболу України. Раніше Михайлюк увійшов в історію «Джейгокс». Він набрав свій тисячний бал у формі