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    Українець Михайлюк провів черговий вдалий матч у студентському чемпіонаті США (відео)

    Цього разу український баскетболіст набрав 16 очок
    Український захисник Святослав Михайлюк допоміг «Канзасу» перемогти Оклахому у матчі NCAA – 104:74. За 34 хвилини він набрав 16 очок, сім підбирань, чотири передачі й одне перехоплення, передає прес-служба Федерації баскетболу України. Раніше Михайлюк увійшов в історію «Джейгокс». Він набрав свій тисячний бал у формі
    • Сьогодні, 20:34
    • Розсилка
    Святослав Михайлюк
    Святослав Михайлюк

    Цього разу український баскетболіст набрав 16 очок

    Український захисник Святослав Михайлюк допоміг «Канзасу» перемогти Оклахому у матчі NCAA – 104:74.

    За 34 хвилини він набрав 16 очок, сім підбирань, чотири передачі й одне перехоплення, передає прес-служба Федерації баскетболу України.

    Раніше Михайлюк увійшов в історію «Джейгокс». Він набрав свій тисячний бал у формі університетської команди.

    До Святослава цієї позначки зуміли досягнути 59 баскетболістів.

    Найкращі моменти матчу:

    NCAA (Національна асоціація студентського спорту) – національна університетська спортивна асоціація, у яку входять різні організації, які організовують спортивні змагання у коледжах та університетах США і Канади.

    У турнірній таблиці конференції «Біг 12» «Канзас» займає друге місце, маючи 22 перемоги та шість поразок.

    США баскетбол
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