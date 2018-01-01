Українець Михайлюк провів черговий вдалий матч у студентському чемпіонаті США (відео)
- Сьогодні, 20:34
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Цього разу український баскетболіст набрав 16 очок
Український захисник Святослав Михайлюк допоміг «Канзасу» перемогти Оклахому у матчі NCAA – 104:74.
За 34 хвилини він набрав 16 очок, сім підбирань, чотири передачі й одне перехоплення, передає прес-служба Федерації баскетболу України.
Раніше Михайлюк увійшов в історію «Джейгокс». Він набрав свій тисячний бал у формі університетської команди.
До Святослава цієї позначки зуміли досягнути 59 баскетболістів.
Найкращі моменти матчу:
NCAA (Національна асоціація студентського спорту) – національна університетська спортивна асоціація, у яку входять різні організації, які організовують спортивні змагання у коледжах та університетах США і Канади.
У турнірній таблиці конференції «Біг 12» «Канзас» займає друге місце, маючи 22 перемоги та шість поразок.