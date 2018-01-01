Українець Михайлюк провів відмінний матч в NCAA (відео)

За 38 хвилин на майданчику українець набрав 21 очко

Український свінгмен університету Канзасу Святослав Михайлюк видав потужний матч в NCAA проти Техаського технологічного університету. За 38 хвилин на майданчику українець набрав 21 очко (2/4 двоочкові, 4/10 триочкових, 5/6 штрафних), зробив 5 підбирань (2 в нападі), 4 передачі, 2 перехоплення, 3 втрати, 2 фоли. Канзас виграв цей матч з рахунком