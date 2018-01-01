  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українець Михайлюк провів відмінний матч в NCAA (відео)

    За 38 хвилин на майданчику українець набрав 21 очко
    Український свінгмен університету Канзасу Святослав Михайлюк видав потужний матч в NCAA проти Техаського технологічного університету. За 38 хвилин на майданчику українець набрав 21 очко (2/4 двоочкові, 4/10 триочкових, 5/6 штрафних), зробив 5 підбирань (2 в нападі), 4 передачі, 2 перехоплення, 3 втрати, 2 фоли. Канзас виграв цей матч з рахунком
    • Сьогодні, 16:50
    • Розсилка
    Святослав Михайлюк. Фото: Getty Images
    Святослав Михайлюк. Фото: Getty Images

    За 38 хвилин на майданчику українець набрав 21 очко

    Український свінгмен університету Канзасу Святослав Михайлюк видав потужний матч в NCAA проти Техаського технологічного університету.

    За 38 хвилин на майданчику українець набрав 21 очко (2/4 двоочкові, 4/10 триочкових, 5/6 штрафних), зробив 5 підбирань (2 в нападі), 4 передачі, 2 перехоплення, 3 втрати, 2 фоли.

    Канзас виграв цей матч з рахунком 74:72. Ця перемога стала для команди 23-ю в 29-ти матчах сезону.

    Раніше Михайлюк став 60-м гравцем в історії «Джейхоукс», якому вдалося набрати 1000 очок.

    Минулого тижня українець втратив позиції в котируваннях авторитетного порталу NBAdraft.com. Згідно з оновленими прогнозами, на драфті-2019 українець буде обраний у другому раунді під загальним 41-м номером командою «Мемфіс Гріззліс».

    Джерело: xsport.ua

    баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ