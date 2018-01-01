Українець Михайлюк провів відмінний матч в NCAA (відео)
- Сьогодні, 16:50
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За 38 хвилин на майданчику українець набрав 21 очко
Український свінгмен університету Канзасу Святослав Михайлюк видав потужний матч в NCAA проти Техаського технологічного університету.
За 38 хвилин на майданчику українець набрав 21 очко (2/4 двоочкові, 4/10 триочкових, 5/6 штрафних), зробив 5 підбирань (2 в нападі), 4 передачі, 2 перехоплення, 3 втрати, 2 фоли.
Канзас виграв цей матч з рахунком 74:72. Ця перемога стала для команди 23-ю в 29-ти матчах сезону.
Раніше Михайлюк став 60-м гравцем в історії «Джейхоукс», якому вдалося набрати 1000 очок.
Минулого тижня українець втратив позиції в котируваннях авторитетного порталу NBAdraft.com. Згідно з оновленими прогнозами, на драфті-2019 українець буде обраний у другому раунді під загальним 41-м номером командою «Мемфіс Гріззліс».
Джерело: xsport.ua