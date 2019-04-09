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    Команди двох екс-динамівців зіграли в Туреччині: Віда забив, Морозюк зганьбився 2:7 (відео)

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    Домаґой Віда забив перший м'яч у 24-х проведених поєдинках турецької Суперліги - Команди двох екс-динамівців зіграли в Туреччині: Віда забив, Морозюк зганьбився 2:7 (відео)
    Домаґой Віда забив перший м'яч у 24-х проведених поєдинках турецької Суперліги
    скрін-шот

    «Бешикташ» розгромив «Різеспор» 7:2

    У заключному матчі 27-го туру турецької Суперліги між собою зустрічалися команди двох екс-гравців київського «Динамо» - «Різеспор» правого оборонця Миколи Морозюка приймав «Бешикташ» хорватського центрального бека Домаґоя Віди. Обидва гравці провели на полі всі 90 хвилин.

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    «Бешикташ» переміг 7:2. причому перший м'яч у складі стамбульців, замкнувши ударом головою навіс з кутового, забив Віда. Морозюк теж мав нагоду забити, але втратив її, незграбно прийнявши м'яч перед ворітьми на груди.

    Крім Віди, у складі переможців хет-триком відзначився Ґювен Яльджін, дублем - Адем Ляїч (також він зробив три асисти), а ще один гол на рахунку Бурака Їлмаза.

    Різеспор - Бешикташ - 2:7

    Після цієї перемоги «Бешикташ» набрав 50 очок і залишається в таблиці третім. Від другого місця, яке посідає «Ґалатасарай», команда Віди відстає на п'ять пунктів. Третю команду - «Єні Малатьяспор» - стамбульці випереджають на чотири очки. Лідирує «Башакшехір» - 61 очко. «Різеспор» має 34 пункти і йде 11-м.

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    ФК «Динамо» Микола Морозюк Домаґой Віда ФК Бешикташ ФК Різеспор
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