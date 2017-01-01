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    Українець Настенко став чемпіоном світу з джиу-джитсу

    Срібну нагороду чемпіонату світу у ваговій категорії до 62 кг до активу збірної України додав лучанин Богдан Мочульський
    Українець Іван Настенко виграв золоту нагороду першості світу з джиу-джитсу, яка сьогодні завершується у місті Богота, в Колумбії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк. Українському спортсмену не було рівних у ваговій категорії до 94 кг - він здобув золоту нагороду. Цікаво, що українець
    • Вчора, 14:23
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    Срібну нагороду чемпіонату світу у ваговій категорії до 62 кг до активу збірної України додав лучанин Богдан Мочульський

    Українець Іван Настенко виграв золоту нагороду першості світу з джиу-джитсу, яка сьогодні завершується у місті Богота, в Колумбії.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк.

    Українському спортсмену не було рівних у ваговій категорії до 94 кг - він здобув золоту нагороду.

    Цікаво, що українець Настенко, який народився і виріс у Макіївці, тепер є володарем повного комплекту головних титулів у своєму виді спорту.

    Так, він здобував у своїй кар'єрі звання чемпіона Європи, ставав чемпіоном Всесвітніх ігор 2013 року і нині став на найвищу сходинку п'єдесталу на чемпіонаті світу.

    Срібну нагороду чемпіонату світу у ваговій категорії до 62 кг до активу збірної України додав лучанин Богдан Мочульський.

    Нагадаємо, що 21-річний спортсмен в липні цього року здобув золото на Всесвітніх іграх у Вроцлаві.

    єдиноборства
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