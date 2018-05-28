Українець Нойок забив красивий гол за «Динамо» Мінськ (відео)
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Олександр Нойок. Фото: dinamo-minsk.by
Українець забив на 82 хвилині ударом зі штрафного
Півзахисник мінського «Динамо» Олександр Нойок відзначився у ворота «Смолевичі», а його команда здобула перемогу з рахунком 2:0.
У матчі 9 туру першості Білорусі «Динамо» Мінськ – «Смолевичі» Нойок відзначився забитим м'ячем у ворота суперника.
Українець забив на 82 хвилині ударом зі штрафного.
В поточному сезоні Нойок провів 9 матчів за білоруську команду та відзначився 2 м'ячами.
Чемпіонат Білорусі
9-ий тур
«Смолевичі» – «Динамо» Мінськ – 0:2
Голи: Нойок(82), Сорока(85)
Джерело: Футбол 24