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    Українець Нойок забив красивий гол за «Динамо» Мінськ (відео)

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    Олександр Нойок. Фото:&nbsp;dinamo-minsk.by - Українець Нойок забив красивий гол за «Динамо» Мінськ (відео)
    Олександр Нойок. Фото: dinamo-minsk.by

    Українець забив на 82 хвилині ударом зі штрафного

    Півзахисник мінського «Динамо» Олександр Нойок відзначився у ворота «Смолевичі», а його команда здобула перемогу з рахунком 2:0.

    У матчі 9 туру першості Білорусі «Динамо» Мінськ – «Смолевичі» Нойок відзначився забитим м'ячем у ворота суперника.

    Українець забив на 82 хвилині ударом зі штрафного.

    В поточному сезоні Нойок провів 9 матчів за білоруську команду та відзначився 2 м'ячами.

    Чемпіонат Білорусі

    9-ий тур

    «Смолевичі» – «Динамо» Мінськ – 0:2

    Голи: Нойок(82), Сорока(85)

    Джерело: Футбол 24

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