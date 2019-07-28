  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець Падун виграв загальний залік престижної велогонки

    • Розсилка
    Марк Падун - Українець Падун виграв загальний залік престижної велогонки
    Марк Падун
    Race Horizon Park

    Подібне вдавалося лише Ярославу Поповичу і Андрію Гривку

    Український велогонщик команди Bahrain-Merida Марк Падун виграв загальний залік престижної багатоденної велогонки Adriatica Ionica Race. Наш 23-річний спортсмен також став її найкращим молодим гонщиком, інформує команда українця в мережі Твіттер.

    Падун на 6 секунд випередив у загальному заліку бельгійця Бена Хермансена. А британця Джеймса Нокса українець обігнав на 15 секунд.

    Adriatica Ionica Race відбувалася з 24 по 28 липня в Італії поблизу Венеції і півдня Альп. Падун виграв другий етап, що дало йому змогу втрутитися в боротьбу за першість у загальному заліку.

    Читайте також: Українець Романчук виборов срібло чемпіонату світу з водних видів

    Раніше серед українців подібні досягнення вдавалися Ярославу Поповичу на Турі Каталонії 2005 року і Андрію Гривку на Турі Середземномор'я 2016 року.

     Минулого року Падун дебютував в Світовому Турі – на велогонці Strade Bianche.

    Читайте також
    велогонка Марк Падун
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ