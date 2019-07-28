Українець Падун виграв загальний залік престижної велогонки



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Марк Падун Race Horizon Park

Подібне вдавалося лише Ярославу Поповичу і Андрію Гривку

Український велогонщик команди Bahrain-Merida Марк Падун виграв загальний залік престижної багатоденної велогонки Adriatica Ionica Race. Наш 23-річний спортсмен також став її найкращим молодим гонщиком, інформує команда українця в мережі Твіттер.

Падун на 6 секунд випередив у загальному заліку бельгійця Бена Хермансена. А британця Джеймса Нокса українець обігнав на 15 секунд.

Adriatica Ionica Race відбувалася з 24 по 28 липня в Італії поблизу Венеції і півдня Альп. Падун виграв другий етап, що дало йому змогу втрутитися в боротьбу за першість у загальному заліку.

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Раніше серед українців подібні досягнення вдавалися Ярославу Поповичу на Турі Каталонії 2005 року і Андрію Гривку на Турі Середземномор'я 2016 року.

Минулого року Падун дебютував в Світовому Турі – на велогонці Strade Bianche.