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    Українець Романчук виборов срібло чемпіонату світу з водних видів

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    Михайло Романчук - Українець Романчук виборов срібло чемпіонату світу з водних видів
    Михайло Романчук
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    Наш спортсмен став другим на дистанції 1500 м вільним стилем

    Українець Михайло Романчук виборов срібну медаль чемпіонату світу з водних видів спорту в корейському Кванджу.

    Наш спортсмен став другим у плаванні на дистанції в 1500 м вільним стилем. Його результат - 14,37,63.

    Романчука випередив німець Флоріан Веллброк (14.36,54). Третім став Грегоріо Пальтриньєрі з Італії (14.38,75).  

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    Наразі це єдина медаль України на чемпіонаті в плаванні.

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