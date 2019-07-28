Українець Романчук виборов срібло чемпіонату світу з водних видів



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Михайло Романчук Фейсбук

Наш спортсмен став другим на дистанції 1500 м вільним стилем

Українець Михайло Романчук виборов срібну медаль чемпіонату світу з водних видів спорту в корейському Кванджу.

Наш спортсмен став другим у плаванні на дистанції в 1500 м вільним стилем. Його результат - 14,37,63.

Романчука випередив німець Флоріан Веллброк (14.36,54). Третім став Грегоріо Пальтриньєрі з Італії (14.38,75).

Наразі це єдина медаль України на чемпіонаті в плаванні.