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    Українець Піддубченко переміг у конкурсі данків на чемпіонаті світу 3х3

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    Вадим Піддубченко - Українець Піддубченко переміг у конкурсі данків на чемпіонаті світу 3х3
    Вадим Піддубченко
    ФІБА

    Україна виборола четверту медаль чемпіонату світу за останні чотири роки в конкурсі данкерів

    Український данкер Вадим Miller Піддубченко переміг у конкурсі данків на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 в Асмтердамі.

    Наш спортсмен вирвав перемогу в додатковій спробі у поляка Пьотра Ґрабовскі після того, як обидва професіонали набрали по 87 очок після трьох спроб.

    Це вже третя золота нагорода українців у конкурсі данків на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3. Раніше Дмитро Кривенко перемагав 2016 та 2018 року.

    Вадим Піддубченко виборов бронзову нагороду 2017 року.

    Нагадаємо, збірні України вже завершили виступи на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3. Наша жіноча команда не змогла подолати груповий етап, а чоловіча команда вийшла в плей-оф, де програла в чвертьфіналі Латвії.

     Читайте також: Українські баскетболісти перемогли Францію та Італію, але не потрапили у плей-оф Євроігор
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