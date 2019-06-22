Українські баскетболісти перемогли Францію та Італію, але не потрапили у плей-оф Євроігор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слабкою втіхою може бути той факт, що основний склад української збірної в ці дні грає на чемпіонаті світу НОК України

Така невдача вочевидь найдошкульніша

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 не змогла пробитися у плей-оф ІІ Європейських ігор, які розпочалися в Мінську.

Після вчорашньої перемоги над французами українці спершу зміцнили свої позиції, перемігши італійців, яких команда Тимура Арабаджи перемогла 21:16.

Україна: Балабан (7), Липовцев (6), Кожемякін (4), Щепкін (4)

Українська збірна продемонструвала кращу реалізацію кидків з гри, закинувши 6 з 15 двоочкових (40%) та 6 з 9 одноочквих (67%).

Вирішальним виявився заключний поєдинок проти збірної Росії.

Підопічні Тимура Арабаджи за рахунку 11:11 пропустили ривок 1:8, який став у цьому матчі ключовим. Наздогнати суперників українській збірній не вдалося - 14:21.

Україна: Щепкін (6), Кожемякін (3), Липовцев (3), Балабан (2)

Після заверешння групового раунду відразу у трьох команд - України, Франції та РФ в активі по дві перемоги, однак наша збірна не потрапила у плей-оф, посівши третє місце в групі. Ключовим виявився середній показник результативності, який у збірної України був нижчим, ніж у суперників (17,7 очка за гру).