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    Український плавець побив світовий рекорд

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    Владислав Бухов програв Андрієві Говорову, але для свого віку показав найкращий результат в історії - Український плавець побив світовий рекорд
    Владислав Бухов програв Андрієві Говорову, але для свого віку показав найкращий результат в історії
    Федерація плавання України

    Владислав Бухов встановив юніорський рекорд світу на дистанції 50 м батерфляєм

    П’ятниця, 24 січня стала вдалим для українських плавців, які беруть участь в 22nd Luxembourg Euro Meet 2020, днем.

    Владислав Бухов встановив юніорський рекорд світу на дистанції 50 метрів батерфляєм – 23,14 секунди. Він посів друге місце, лише сім сотих секунди програвши землякові Андрієві Говорову, який переміг на своїй коронній дистанції з результатом 23,07. Сергій Шевцов на цій же дистанції на п’ятому місці -  23,97.

    Михайло Романчук виграв на дистанції 1500 м вільним стилем – 14.53,38. Цей результат є новим рекорд змагань.

    Дарина Зевіна перемогла на дистанції 100 метрів на спині – 1.01,26.

    Ігор Трояновский здобув бронзову нагороду на дистанції 200 м батерфляй – 1.59,35, а рекордсмен України Денис Кесіль фінішував на четвертому місці – 1.59,96.

     Читайте також: Чемпіон Європи Михайло Романчук: Мій друг у фітнес-клубі заробляє такі ж гроші, що й я
    Андрій Говоров плавання рекорд Михайло Романчук Владислав Бухов Дарина Зевіна Сергій Шевцов
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