Український плавець побив світовий рекорд



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Владислав Бухов програв Андрієві Говорову, але для свого віку показав найкращий результат в історії Федерація плавання України

Владислав Бухов встановив юніорський рекорд світу на дистанції 50 м батерфляєм

П’ятниця, 24 січня стала вдалим для українських плавців, які беруть участь в 22nd Luxembourg Euro Meet 2020, днем.

Владислав Бухов встановив юніорський рекорд світу на дистанції 50 метрів батерфляєм – 23,14 секунди. Він посів друге місце, лише сім сотих секунди програвши землякові Андрієві Говорову, який переміг на своїй коронній дистанції з результатом 23,07. Сергій Шевцов на цій же дистанції на п’ятому місці - 23,97.

Михайло Романчук виграв на дистанції 1500 м вільним стилем – 14.53,38. Цей результат є новим рекорд змагань.

Дарина Зевіна перемогла на дистанції 100 метрів на спині – 1.01,26.

Ігор Трояновский здобув бронзову нагороду на дистанції 200 м батерфляй – 1.59,35, а рекордсмен України Денис Кесіль фінішував на четвертому місці – 1.59,96.