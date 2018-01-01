Українець Сіренко проведе бій за молодіжний пояс WBC Silver
- Сьогодні, 19:31
-
Розсилка
Владислав Сіренко. Фото: ringside24.com
Професійну кар'єру Сіренко почав в минулому році
Перспективний український суперважковаговик Владислав Сіренко (4-0, 3 КО), який в листопаді в своєму поки що останньому бою за очками здолав американця Джамала Вудса, проведе свій наступний поєдинок в ПАР.
Суперник українця поки невідомий, проте відомо, що поєдинок відбудеться 23 лютого, і в ньому буде розіграний молодіжний пояс WBC Silver, повідомляє ресурс Luckypunch.
Зазначимо, що професійну кар'єру Сіренко почав в минулому році, встигнувши за цей час провести чотири поєдинки, в яких здобув чотири перемоги.
Джерело: xsport.ua