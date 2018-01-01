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    Українець Сіренко проведе бій за молодіжний пояс WBC Silver

    Професійну кар'єру Сіренко почав в минулому році
    Перспективний український суперважковаговик Владислав Сіренко (4-0, 3 КО), який в листопаді в своєму поки що останньому бою за очками здолав американця Джамала Вудса, проведе свій наступний поєдинок в ПАР. Суперник українця поки невідомий, проте відомо, що поєдинок відбудеться 23 лютого, і в ньому буде розіграний молодіжний пояс WBC Silver,
    • Сьогодні, 19:31
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    Владислав Сіренко. Фото: ringside24.com
    Владислав Сіренко. Фото: ringside24.com

    Професійну кар'єру Сіренко почав в минулому році

    Перспективний український суперважковаговик Владислав Сіренко (4-0, 3 КО), який в листопаді в своєму поки що останньому бою за очками здолав американця Джамала Вудса, проведе свій наступний поєдинок в ПАР.

    Суперник українця поки невідомий, проте відомо, що поєдинок відбудеться 23 лютого, і в ньому буде розіграний молодіжний пояс WBC Silver, повідомляє ресурс Luckypunch.

    Зазначимо, що професійну кар'єру Сіренко почав в минулому році, встигнувши за цей час провести чотири поєдинки, в яких здобув чотири перемоги.

    Джерело: xsport.ua

    бокс
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