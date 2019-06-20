Українець Стаховський відзначився благородним вчинком на турнірі в Галле (відео)
Сергій Стаховський
УНІАН
Наш тенісист допоміг супернику ціною перемоги в матчі
Український тенісист Сергій Стаховський відзначився благородним вчинком у матчі турніру ATP у німецькому Галле проти француза П'єр-Юґ Ербера.
За подачі француза, коли він поступався у вирішальній третій партії, було зафіксовано аут. У нього вже не було спроб на повтор, то ж він жартома попрохав українця зробити для нього це.
Стаховський взяв повтор на користь Ербера, який підтвердив правоту саме француза. У підсумку Ербер вирвав перемогу в матчі – 2:6, 7:6, 6:4.