Українець Стаховський відзначився благородним вчинком на турнірі в Галле (відео)



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Сергій Стаховський УНІАН

Наш тенісист допоміг супернику ціною перемоги в матчі

Український тенісист Сергій Стаховський відзначився благородним вчинком у матчі турніру ATP у німецькому Галле проти француза П'єр-Юґ Ербера.

За подачі француза, коли він поступався у вирішальній третій партії, було зафіксовано аут. У нього вже не було спроб на повтор, то ж він жартома попрохав українця зробити для нього це.

Стаховський взяв повтор на користь Ербера, який підтвердив правоту саме француза. У підсумку Ербер вирвав перемогу в матчі – 2:6, 7:6, 6:4.

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