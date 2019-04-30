Українець Стаховський вийшов у третє коло турніру в Сеулі



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Минулого тижня в Угорщині Сергій Стаховський вибув після стартового матчу Hungarian Tennis

Наш тенісист переграв суперника з Японії

Перша ракетка України і 115-та ракетка світу Сергій Стаховський з перемоги стартував на турнірі серії ATP Challenger в Сеулі (Корея). Рахунок матчу проти 670-го номера світового рейтингу японця Ріо Ногуті - 6:1, 6:4.

Зустріч тривала годину і 10 хвилин. За цей час Стаховський вісім разів подав навиліт, допустив чотири подвійні помилки і реалізував три брейк-пойнти. Натомість японець обійшовся без ейсів, зробив дві подвійні помилки і не виграв жодного гейму на прийомі.

Таким чином, Стаховський вийшов до третього раунду, де зустрінеться з переможцем пари Нікола Мілоевіч - Джі-Мун Лі.

Відзначимо, що українець стартував на турнірі відразу ж з другого кола.

На попередніх змаганнях в Будапешті Стаховський поступився в першому раунді.