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    Українець Стаховський вийшов у третє коло турніру в Сеулі

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    Минулого тижня в Угорщині Сергій Стаховський вибув після стартового матчу - Українець Стаховський вийшов у третє коло турніру в Сеулі
    Минулого тижня в Угорщині Сергій Стаховський вибув після стартового матчу
    Hungarian Tennis

    Наш тенісист переграв суперника з Японії

    Перша ракетка України і 115-та ракетка світу Сергій Стаховський з перемоги стартував на турнірі серії ATP Challenger в Сеулі (Корея). Рахунок матчу проти 670-го номера світового рейтингу японця Ріо Ногуті - 6:1, 6:4.

    Зустріч тривала годину і 10 хвилин. За цей час Стаховський вісім разів подав навиліт, допустив чотири подвійні помилки і реалізував три брейк-пойнти. Натомість японець обійшовся без ейсів, зробив дві подвійні помилки і не виграв жодного гейму на прийомі.

    Таким чином, Стаховський вийшов до третього раунду, де зустрінеться з переможцем пари Нікола Мілоевіч - Джі-Мун Лі.

    Відзначимо, що українець стартував на турнірі відразу ж з другого кола.

    На попередніх змаганнях в Будапешті Стаховський поступився в першому раунді.

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