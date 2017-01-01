Українець відзначився надзвичайно красивим голом у Білорусі (відео)
- Вчора, 18:14
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Автором цього шедевру став Ярослав Богунов
Український футболіст білоруського клубу «Крумкачи» Ярослав Богунов відзначився ефектним голом у чемпіонаті.
Він ударом через себе поцілив у кут воріт голкіпера ФК «Мінськ», зробивши рахунок 2:1.
Цей гол став вирішальним у зустрічі.
24-річний Богунов народився у Луганську. Виступав за юнацькі клуби «Олімпіка», «Дніпра» та «Металіста». Значився в основній команді харків’ян, але так і не зіграв жодної гри за них.
У 2013 році переїхав у Білорусь, де виступав за «Белшину» та «Нафтан».