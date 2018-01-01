Українець Воронцов виграв шаховий турнір у США

Для перемоги вистачило п'яти перемогу у дев'яти партіях

Київський гросмейстер Павло Воронцов виграв міжнародний турнір Saint Louis Norm Congress 2018, що відбувався в американському Сент-Луїсі. Про це повідомляється у спільноті «Українські шахи» у Facebook. Український шахіст набрав шість очок з дев’яти можливих (п’ять перемог, дві нічиї та дві поразки). На півочка українець