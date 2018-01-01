Українець Воронцов виграв шаховий турнір у США
- Сьогодні, 18:51
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Для перемоги вистачило п'яти перемогу у дев'яти партіях
Київський гросмейстер Павло Воронцов виграв міжнародний турнір Saint Louis Norm Congress 2018, що відбувався в американському Сент-Луїсі.
Про це повідомляється у спільноті «Українські шахи» у Facebook.
Український шахіст набрав шість очок з дев’яти можливих (п’ять перемог, дві нічиї та дві поразки).
На півочка українець випередив Ставрулу Цолакіду, яка представляє Грецію. В особистій зустрічі з гречанкою Воронцов святкував перемогу.
Підсумкове становище:
Водночас, ще один український гросмейстер Юрій Кузубов поділив 2-7 місця на турнірі 26th International Fajr Festival (Oxin Cup), що фінішував в іранському місті Мазандаран.
Але за додатковим коефіцієнтом він залишився п'ятим.
Нагадаємо, сестри Музичук перемогли на турнірі зі швидких шахів в Іспанії.