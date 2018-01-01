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    Українець Воронцов виграв шаховий турнір у США

    Для перемоги вистачило п'яти перемогу у дев'яти партіях
    Київський гросмейстер Павло Воронцов виграв міжнародний турнір Saint Louis Norm Congress 2018, що відбувався в американському Сент-Луїсі. Про це повідомляється у спільноті «Українські шахи» у Facebook. Український шахіст набрав шість очок з дев’яти можливих (п’ять перемог, дві нічиї та дві поразки). На півочка українець
    • Сьогодні, 18:51
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    Павло Воронцов
    Павло Воронцов

    Для перемоги вистачило п'яти перемогу у дев'яти партіях

    Київський гросмейстер Павло Воронцов виграв міжнародний турнір Saint Louis Norm Congress 2018, що відбувався в американському Сент-Луїсі.

    Про це повідомляється у спільноті «Українські шахи» у Facebook.

    Український шахіст набрав шість очок з дев’яти можливих (п’ять перемог, дві нічиї та дві поразки).

    На півочка українець випередив Ставрулу Цолакіду, яка представляє Грецію. В особистій зустрічі з гречанкою Воронцов святкував перемогу.

    Підсумкове становище:

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    Водночас, ще один український гросмейстер Юрій Кузубов поділив 2-7 місця на турнірі 26th International Fajr Festival (Oxin Cup), що фінішував в іранському місті Мазандаран.

    Але за додатковим коефіцієнтом він залишився п'ятим.

    Нагадаємо, сестри Музичук перемогли на турнірі зі швидких шахів в Іспанії.

    США шахи
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