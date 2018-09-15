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    Українець Жуков допоміг своїй команді здобути першу перемогу у чемпіонаті Німеччини

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    Українець Жуков допоміг своїй команді здобути першу перемогу у чемпіонаті Німеччини

    «Гуммерсбах» нарешті виграв у внутрішній першості з гандболу

    Один з найстаріших і найбільш титулованих гандбольних клубів Німеччини «Гуммерсбах», після провального початку сезону, здобув свою перемогу у Бундеслізі.

    У тому, що на домашній арені вдалося переграти «Штутгарт» (31:28) чимала заслуга українця Станіслава Жукова.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Лівий напівсередній в атаці закинув п’ять м'ячів і віддав дві результативні передачі, а у захисті блоком закрив три кидки суперників.

    Завоювавши перші очки в сезоні, «Гуммерсбах» піднявся з 18-го на 16-ье місце турнірної таблиці.

    Лідирують «Рейн-Неккар Левен», «Магдебург» і «Фленсбург».

    У списку найкращих снайперів команди Жуков займає третє місце – 14 голів у трьох поєдинках.

    Нагадаємо також, що у стартовому матчі Ліги чемпіонів з гандболу «Мотор» вдома поступився «ПСЖ».

    Німеччина українці гандбол
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