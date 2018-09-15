Українець Жуков допоміг своїй команді здобути першу перемогу у чемпіонаті Німеччини



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«Гуммерсбах» нарешті виграв у внутрішній першості з гандболу

Один з найстаріших і найбільш титулованих гандбольних клубів Німеччини «Гуммерсбах», після провального початку сезону, здобув свою перемогу у Бундеслізі.

У тому, що на домашній арені вдалося переграти «Штутгарт» (31:28) чимала заслуга українця Станіслава Жукова.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

Лівий напівсередній в атаці закинув п’ять м'ячів і віддав дві результативні передачі, а у захисті блоком закрив три кидки суперників.

Завоювавши перші очки в сезоні, «Гуммерсбах» піднявся з 18-го на 16-ье місце турнірної таблиці.

Лідирують «Рейн-Неккар Левен», «Магдебург» і «Фленсбург».

У списку найкращих снайперів команди Жуков займає третє місце – 14 голів у трьох поєдинках.

Нагадаємо також, що у стартовому матчі Ліги чемпіонів з гандболу «Мотор» вдома поступився «ПСЖ».