Українець Жуков встановив особистий рекорд результативності у Бундеслізі
- Вчора, 19:04
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Гандболіст збірної України відзначився сім разів в одному поєдинку
Станіслав Жуков став одним з головних героїв матчу німецької Бундесліги, у якому «Гуммерсбах» українського гандболіста завдав сенсаційної поразки найтитулованішого клубу Німеччини «Кілю».
Рахунок зустрічі – 31:27 (16:11), інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
Жуков став найрезультативнішим гравцем своєї команди, закинувши сім м'ячів.
Це – новий особистий рекорд українського напівсереднього, який прийшов з «Мотора» та проводить свій перший сезон у Бундеслізі.
У двох попередніх турах Жуков відзначався голами по п’ять разів, а «Гуммерсбах» також перемагав.
Усього у 25-річного гравця збірної України вже 42 голи у 12-ти матчах чемпіонату Німеччини.
«Гуммерсбах», який з приходом нового тренера Дениса Батьяревича, видав серію з трьох перемог, піднявся у турнірній таблиці з 17-го на 13-е місце.
Станіслав перейшов у німецький клуб влітку 2017 року. До Німеччини він прилетів 8 липня, а вже 10-го числа провів перше повноцінне тренування у складі «Гуммерсбаха».