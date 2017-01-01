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    Українець Жуков встановив особистий рекорд результативності у Бундеслізі

    Гандболіст збірної України відзначився сім разів в одному поєдинку
    Станіслав Жуков став одним з головних героїв матчу німецької Бундесліги, у якому «Гуммерсбах» українського гандболіста завдав сенсаційної поразки найтитулованішого клубу Німеччини «Кілю». Рахунок зустрічі – 31:27 (16:11), інформує офіційний сайт Федерації гандболу України. Жуков став найрезультативнішим гравцем своєї
    • Вчора, 19:04
    • Розсилка
    Станіслав Жуков
    Станіслав Жуков

    Гандболіст збірної України відзначився сім разів в одному поєдинку

    Станіслав Жуков став одним з головних героїв матчу німецької Бундесліги, у якому «Гуммерсбах» українського гандболіста завдав сенсаційної поразки найтитулованішого клубу Німеччини «Кілю».

    Рахунок зустрічі – 31:27 (16:11), інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Жуков став найрезультативнішим гравцем своєї команди, закинувши сім м'ячів.

    Це – новий особистий рекорд українського напівсереднього, який прийшов з «Мотора» та проводить свій перший сезон у Бундеслізі.

    У двох попередніх турах Жуков відзначався голами по п’ять разів, а «Гуммерсбах» також перемагав.

    Усього у 25-річного гравця збірної України вже 42 голи у 12-ти матчах чемпіонату Німеччини.

    «Гуммерсбах», який з приходом нового тренера Дениса Батьяревича, видав серію з трьох перемог, піднявся у турнірній таблиці з 17-го на 13-е місце.

    Станіслав перейшов у німецький клуб влітку 2017 року. До Німеччини він прилетів 8 липня, а вже 10-го числа провів перше повноцінне тренування у складі «Гуммерсбаха».

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