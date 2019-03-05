Олександр Зінченко потрапив до збірної АПЛ в лютому
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FootballHub
Одразу за двома версіями: InStat і WhoScored
Гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко увійшов до символічних збірних англійської Прем'єр-ліги за підсумками лютого на підставі оцінок InStat і за версією статистичного порталу WhoScored.
Індекс корисності українця склав 321, що є найкращим показником серед лівих захисників.
Оцінка від WhoScored склала 8,01. Більше тільки у одноклубників українця Серхіо Агуеро (8,14) і Рахіма Стерлінга (8,14).
У лютому 22-річний футболіст провів три матчі в АПЛ, в яких зробив 2 результативні передачі.