Олександр Зінченко потрапив до збірної АПЛ в лютому



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FootballHub

Одразу за двома версіями: InStat і WhoScored

Гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко увійшов до символічних збірних англійської Прем'єр-ліги за підсумками лютого на підставі оцінок InStat і за версією статистичного порталу WhoScored.



Індекс корисності українця склав 321, що є найкращим показником серед лівих захисників.

Оцінка від WhoScored склала 8,01. Більше тільки у одноклубників українця Серхіо Агуеро (8,14) і Рахіма Стерлінга (8,14).



У лютому 22-річний футболіст провів три матчі в АПЛ, в яких зробив 2 результативні передачі.



