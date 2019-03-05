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    Олександр Зінченко потрапив до збірної АПЛ в лютому

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    Олександр Зінченко потрапив до збірної АПЛ в лютому
    FootballHub

    Одразу за двома версіями: InStat і WhoScored

    Гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко увійшов до символічних збірних англійської Прем'єр-ліги за підсумками лютого на підставі оцінок InStat і за версією статистичного порталу WhoScored.

    Індекс корисності українця склав 321, що є найкращим показником серед лівих захисників.

    Оцінка від WhoScored склала 8,01. Більше тільки у одноклубників українця Серхіо Агуеро (8,14) і Рахіма Стерлінга (8,14).

    У лютому 22-річний футболіст провів три матчі в АПЛ, в яких зробив 2 результативні передачі.

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