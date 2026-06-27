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Українець Донченко нокаутом здобув третю перемогу в UFC

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Українець Донченко нокаутом здобув третю перемогу в UFC
Данило Донченко нокаутував шведа Теодора Берггрена на турнірі в Баку
фото: UFC

Швед Теодор Берггрен капітулював у другому раунді

Український боєць ММА Данило Донченко нокаутував шведа Теодора Берггрена в 2-му раунді на турнірі UFC Fight Night 280 у Баку. Про це повідомляє «Главком».

Донченко провів свій третій бій під егідою UFC проти Берггрена в ліміті напівсередньої ваги (до 77,1 кг). Швед зробив ставку на роботу першим номером, намагався пресингувати та тримав українця на дальній дистанції. У свою чергу Донченко регулярно турбував суперника лоу-кіками та ударами по корпусу, володіючи ініціативою.

У другому раунді Данило влучив у голову опонента потужним хай-кіком, кинувся добивати і змусив рефері зупинити бій. Таки чином Донченко здобув свою третю перемогу під егідою UFC.

Для Донченка це був вже другий бій у 2026-му році. Данило в лютому на турнірі UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі переміг одностайним рішенням суддів Алекса Мороно. У минулому році Донченко виграв 33-ій сезон The Ultimate Fighter.

Нагадаємо, український боєць ММА Ярослав Амосов піднявся на чотири позиції та увійшов у топ-10 світового рейтингу UFC у напівсередній вазі.

Амосов у травні здобув другу перемогу в кар'єрі UFC – здолав іспанця Хоеля Альвареса у другому раунді задушливим прийомом. Це також стало його 30-ю перемогою в змішаних єдиноборствах у кар’єрі – на професійному рівні він зазнав лише однієї поразки.

Завдяки перемозі над Альваресом Амосов піднявся у топ-10 рейтингу в напівсередній вазі. Перед цим він посідав 14-ту сходинку. Очолює рейтинг ірландець Ієн Мачадо Геррі, який виграв 17 з 18 поєдинків. Чемпіоном у цій вазі в UFC є росіянин Іслам Махачев.

Теги: ММА UFC

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