Амосов піднявся у топ-10 рейтингу UFC після перемоги над Альваресом

glavcom.ua
Святослав Василик
Ярослав Амосов святкує перемогу над Хоелем Альваресом
фото: REUTERS
Українець здобув вже дві перемоги в елітному промоушені UFC

Український боєць ММА Ярослав Амосов піднявся на чотири позиції та увійшов у топ-10 світового рейтингу UFC у напівсередній вазі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Джона Моргана.

Амосов у травні здобув другу перемогу в кар'єрі UFC – здолав іспанця Хоеля Альвареса у другому раунді задушливим прийомом. Це також стало його 30-ю перемогою в змішаних єдиноборствах у кар’єрі – на професійному рівні він зазнав лише однієї поразки.

Завдяки перемозі над Альваресом Амосов піднявся у топ-10 рейтингу в напівсередній вазі. Перед цим він посідав 14-ту сходинку. Очолює рейтинг ірландець Ієн Мачадо Геррі, який виграв 17 з 18 поєдинків. Чемпіоном у цій вазі в UFC є росіянин Іслам Махачев.

Рейтинг UFC у напівсередній вазі

  • Чемпіон – Іслам Махачев (Росія) – 28-1
  1. Ієн Мачадо Геррі (Ірландія) – 17-1
  2. Карлос Пратес (Бразилія) – 24-7
  3. Майкл Моралес (Еквадор) – 19-0
  4. Джек Делла Маддалена (Австралія) – 18-4
  5. Белал Мухаммад (США) – 24-5 (один нокаут)
  6. Шон Бреді (США) – 19-2
  7. Леон Едвардс (Ямайка) – 22-6 (один нокаут)
  8. Камару Усман (США) – 21-4
  9. Хоакін Баклі (США) – 21-8
  10. Ярослав Амосов (Україна) – 30-1 (+4 позиції)

Нагадаємо, Амосов дебютував в UFC у грудні 2025 року, достроково перемігши американця Ніла Магні задушливим прийомом у першому раунді. Після тієї перемоги він увійшов до топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.

Ярослав Амосов – уродженець Ірпеня, чотириразовий чемпіон світу з бойового самбо. У червні 2021 року він став першим в історії України чемпіоном Bellator, здолавши бразильця Дугласа Ліму.

Після початку повномасштабного вторгнення боєць вступив до лав тероборони та захищав рідне місто від окупантів. Після звільнення Ірпеня Амосов повернувся до руїн будинку матері й знайшов там схований чемпіонський пояс – фото облетіло весь світ.

