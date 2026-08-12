Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Федерер несподівано втратив статус мільярдера: що сталося

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Федерер несподівано втратив статус мільярдера: що сталося
За свою 24-річну кар'єру Федерер виграв 103 титули, включаючи 20 перемог на Мейджорах

Статки Федерера знизилися до $952,4 млн

Швейцарський тенісист Роджер Федерер втратив статус мільярдера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Причиною різкого зменшення капіталу 45-річного Федерера стало падіння вартості акцій спортивного бренду On, співвласником якого він є.

У вівторок, 11 серпня, котирування компанії On Holdings впали на 19%.

Федерер володіє приблизно 2,5% акцій On Holding, яка виробляє спортивне взуття та одяг

Повідомляється, що чисті продажі компанії в другому кварталі 2026 року склали близько 850 млн швейцарських франків: показник зріс на 13% порівняно з попереднім кварталом, однак виявився приблизно на 28 млн франків нижчим від цільових очікувань.

Через невиконані квартальні прогнози статки колишньої першої ракетки світу скоротилися на понад $52 млн за один день. В результаті його капітал знизився до $952,4 млн та опустився нижче позначки в $1 млрд.

За свою 24-річну кар'єру Федерер виграв 103 титули, включаючи 20 перемог на Мейджорах. Він утримував звання першої ракетки світу протягом 237 тижнів поспіль із 2004 по 2008 рік.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: теніс Forbes Роджер Федерер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександра Олійникова продовжила поступ у Яссах
Олійникова розгромила безпрапорну росіянку на тенісному турнірі в Румунії
16 липня, 17:19
Олександра Олійникова програла у півфіналі турніру в Яссах
Олійникова поступилася у півфіналі турніру WTA 250 в Яссах
18 липня, 19:21
Октябрьова у червні цього року виграла юніорський «Ролан Гаррос»
Переможниця юніорського «Ролан Гаррос» офіційно відмовилася від російського громадянства
23 липня, 11:39
У 1997 році Хіракі виграла «Ролан Гаррос» у змішаному розряді
Видатній японській тенісистці загрожує в'язниця за шахрайство: деталі гучного скандалу
23 липня, 12:14
Лінда Носкова є чемпіонкою Вімблдону-2026
Чемпіонка Вімблдону кумедно відреагувала на своє фото в новині WTA про генетичне тестування
25 липня, 14:02
Аргентинська тенісистка програла матч росіянці і емоційно відреагувала на свій виліт
На турнірі ITF спалахнув скандал через поведінку російської тенісистки
25 липня, 22:56
Олександра Олійникова: До такої несправедливості я готова не була, хоч би як наївно це звучало
«Проти мене відкрито кілька нових проваджень». Олійникова розповіла про складний період у кар’єрі
30 липня, 13:54
У третьому колі Марта Костюк перемогла американку Медісон Кіз
Костюк здобула впевнену перемогу у третьому колі турніру WTA 1000 у Торонто
7 серпня, 10:07
Свій наступний поєдинок Світоліна проведе проти восьмої ракетки світу польки Іги Свьонтек.
Світоліна розгромила росіянку та вийшла до півфіналу турніру в Торонто
11 серпня, 06:39

Новини

Чи буде ще один трофей у Забарного? Визначився переможець Суперкубка УЄФА
Чи буде ще один трофей у Забарного? Визначився переможець Суперкубка УЄФА
ПСЖ мінімально переміг «Астон Віллу» та здобув Суперкубок УЄФА
ПСЖ мінімально переміг «Астон Віллу» та здобув Суперкубок УЄФА
Колишній керманич збірної Португалії потрапив у поле інтересів топової європейської збірної
Колишній керманич збірної Португалії потрапив у поле інтересів топової європейської збірної
Федерер несподівано втратив статус мільярдера: що сталося
Федерер несподівано втратив статус мільярдера: що сталося
Брат зятя Трампа за рекордні для спорту кошти придбає легендарний клуб НБА
Брат зятя Трампа за рекордні для спорту кошти придбає легендарний клуб НБА
Мессі написав щемливого листа покійному батьку
Мессі написав щемливого листа покійному батьку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
70K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
69K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua