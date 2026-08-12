Федерер несподівано втратив статус мільярдера: що сталося

За свою 24-річну кар'єру Федерер виграв 103 титули, включаючи 20 перемог на Мейджорах

Статки Федерера знизилися до $952,4 млн

Швейцарський тенісист Роджер Федерер втратив статус мільярдера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Причиною різкого зменшення капіталу 45-річного Федерера стало падіння вартості акцій спортивного бренду On, співвласником якого він є.

У вівторок, 11 серпня, котирування компанії On Holdings впали на 19%.

Федерер володіє приблизно 2,5% акцій On Holding, яка виробляє спортивне взуття та одяг

Повідомляється, що чисті продажі компанії в другому кварталі 2026 року склали близько 850 млн швейцарських франків: показник зріс на 13% порівняно з попереднім кварталом, однак виявився приблизно на 28 млн франків нижчим від цільових очікувань.

Через невиконані квартальні прогнози статки колишньої першої ракетки світу скоротилися на понад $52 млн за один день. В результаті його капітал знизився до $952,4 млн та опустився нижче позначки в $1 млрд.

За свою 24-річну кар'єру Федерер виграв 103 титули, включаючи 20 перемог на Мейджорах. Він утримував звання першої ракетки світу протягом 237 тижнів поспіль із 2004 по 2008 рік.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.