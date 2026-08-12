Чи буде ще один трофей у Забарного? Визначився переможець Суперкубка УЄФА

Долю матчу вирішив гол у другій половині

Переможець Ліги чемпіонів УЄФА 2025/2026 ПСЖ, за який грає українець Ілля Забарний, дотиснув найкращу команду ліги Європи «Астон Віллу» у матчі за Суперкубок УЄФА 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

ПСЖ активно розпочав матч і вже на старті взяв м’яч під контроль, однак перші небезпечні моменти створювала й «Астон Вілла». Парижани відкрили рахунок на 20-й хвилині: після удару Дезіре Дуе Марко Бізот відбив м’яч, але атака продовжилася, і Хвіча Кварацхелія з лівого кута штрафного майданчика потужно пробив під поперечину, зробивши рахунок 1:0.

Англійська команда не знітилася та поступово почала створювати дедалі більше моментів. Особливо активним був Бріан Маджо, який кілька разів небезпечно пробивав головою після подач Джона Макгінна. На 41-й хвилині він змарнував чудову нагоду, не влучивши у ворота, а ще за кілька хвилин його удар з близької відстані відбив голкіпер ПСЖ. Зрештою «Вілла» домоглася свого: на 45-й хвилині Макгінн виконав передачу у штрафний майданчик, а Маджо влучно пробив у дальній кут, зрівнявши рахунок.

Після перерви «Астон Вілла» ледь не вийшла вперед, але воротар врятував ПСЖ після потужного удару Макгінна. Парижани відповіли контролем м’яча, а на 62-й хвилині знову забили. Дезіре Дуе втік на побачення з Бізотом і відправив м’яч у ворота. Спочатку гол скасували через офсайд, однак після перегляду VAR взяття воріт підтвердили, і рахунок став 2:1.

У кінцівці «Астон Вілла» намагалася посилити тиск, але ПСЖ зумів втримати перевагу та довести матч до перемоги та чергового трофею.

Суперкубок УЄФА 2026

ПСЖ – «Астон Вілла» 2:1 (1:1)

Голи: Кварацхелія (20), Дуе (61) – Маджо (45)

Нагадаємо, що Ілля Забарний повернувся до тренувань з ПСЖ.