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Колишній керманич збірної Португалії потрапив у поле інтересів топової європейської збірної

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Колишній керманич збірної Португалії потрапив у поле інтересів топової європейської збірної
Роберто Мартінес очолював збірні Бельгії та Португалії
фото: Photolure

Роберто Мартінес є одним з пріоритетних кандидатів для збірної Нідерландів

Після відставки Роналда Кумана, який залишив посаду після вильоту збірної Нідерландів від Марокко на Чемпіонаті світу 2026, Нідерландська королівська футбольна спілка розпочала пошуки нового головного тренера. Одним із головних претендентів став 53-річний іспанець Роберто Мартінес. Про це повідомляє «Главком».

З однієї топ-збірної – в іншу 

Технічний директор Найджел де Йонг уже провів із фахівцем особисту зустріч в Іспанії. Сторони обговорили можливий контракт, бачення розвитку команди та підготовку «помаранчевих» до найближчих матчів Ліги націй, які відбудуться вже у вересні.

Мартінес має значний досвід роботи на міжнародному рівні. Нещодавно він залишив посаду головного тренера збірної Португалії, яку на Чемпіонаті світу 2026 довів до 1/8 фіналу. Там португальці поступилися Іспанії, яка згодом виграла турнір. До роботи з Португалією іспанець шість років очолював збірну Бельгії та привів її до бронзових медалей мундіалю-2018.

У разі призначення Мартінес стане першим іноземним тренером збірної Нідерландів у новітній історії та першим іноземцем на цій посаді з 1978 року. Водночас саме цей фактор може стати однією з головних перешкод для домовленості.

Альтернативи Мартінесу

У керівництві Нідерландів не всі переконані в доцільності такого призначення. Серед аргументів проти кандидатури Мартінеса називають відсутність виграних трофеїв зі збірними Бельгії та Португалії, попри наявність у його розпорядженні сильних складів. Крім того, іспанець не має досвіду роботи всередині нідерландської футбольної системи.

Через це паралельно розглядаються альтернативні кандидатури. Серед них опинився колишній тренер «Барселони» Чаві Ернандес, який зацікавлений у роботі з національною командою. Такий варіант дозволив би йому продовжувати жити в Барселоні та водночас повернутися до тренерської діяльності. Також у списку кандидатів залишаються досвідчений Луї ван Гал, для якого це могло б стати вже четвертим призначенням у збірній, а також Саріна Вігман – нинішня наставниця жіночої збірної Англії.

Нагадаємо, що легендарний футболіст розповів, чому Гвардіола відмовився очолити збірну Італії

Теги: тренер НОВИНИ ФУТБОЛУ Нідерланди

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