Брат зятя Трампа за рекордні для спорту кошти придбає легендарний клуб НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» за свою історію 17 разів ставав чемпіоном НБА

На НБА очікують історичні зміни

Клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» буде придбано новим власником за $12 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням ESPN.

«Лос-Анджелес Лейкерс» придбають бізнесмени Боб Айгер та Джош Кушнер – молодший брат Джареда Кушнера, який ' зятем президента США Дональда Трампа.

«Як віддані шанувальники НБА протягом усього життя, ми глибоко шануємо можливість стати хранителями «Лос-Анджелес Лейкерс», однієї з найбільш знакових спортивних франшиз у світі», – наводить ESPN спільну заяву майбутніх власників клубу.

Угода з продажу «Лейкерс» стане найбільшою в історії спорту. У жовтні минулого року рада керуючих НБА схвалила придбання клубу.

«Лос-Анджелес Лейкерс» за свою історію 17 разів ставав чемпіоном НБА, поступаючись за цим показником лише «Бостону». Рекордне, 18-е чемпіонство «Бостон» виграв у 2024 році.

До «Лейкерс» рекордними вважалися придбання клубу Національної футбольної ліги «Вашингтон Коммандерс» ($6,05 млрд) у 2023 році та клубу НБА «Бостон» за $6,1 млрд у 2025-му.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.