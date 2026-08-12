Брат зятя Трампа за рекордні для спорту кошти придбає легендарний клуб НБА
На НБА очікують історичні зміни
Клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» буде придбано новим власником за $12 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням ESPN.
«Лос-Анджелес Лейкерс» придбають бізнесмени Боб Айгер та Джош Кушнер – молодший брат Джареда Кушнера, який ' зятем президента США Дональда Трампа.
«Як віддані шанувальники НБА протягом усього життя, ми глибоко шануємо можливість стати хранителями «Лос-Анджелес Лейкерс», однієї з найбільш знакових спортивних франшиз у світі», – наводить ESPN спільну заяву майбутніх власників клубу.
Угода з продажу «Лейкерс» стане найбільшою в історії спорту. У жовтні минулого року рада керуючих НБА схвалила придбання клубу.
«Лос-Анджелес Лейкерс» за свою історію 17 разів ставав чемпіоном НБА, поступаючись за цим показником лише «Бостону». Рекордне, 18-е чемпіонство «Бостон» виграв у 2024 році.
До «Лейкерс» рекордними вважалися придбання клубу Національної футбольної ліги «Вашингтон Коммандерс» ($6,05 млрд) у 2023 році та клубу НБА «Бостон» за $6,1 млрд у 2025-му.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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