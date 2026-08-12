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Брат зятя Трампа за рекордні для спорту кошти придбає легендарний клуб НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Брат зятя Трампа за рекордні для спорту кошти придбає легендарний клуб НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» за свою історію 17 разів ставав чемпіоном НБА

На НБА очікують історичні зміни

Клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» буде придбано новим власником за $12 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням ESPN.

«Лос-Анджелес Лейкерс» придбають бізнесмени Боб Айгер та Джош Кушнер – молодший брат Джареда Кушнера, який ' зятем президента США Дональда Трампа.

«Як віддані шанувальники НБА протягом усього життя, ми глибоко шануємо можливість стати хранителями «Лос-Анджелес Лейкерс», однієї з найбільш знакових спортивних франшиз у світі», – наводить ESPN спільну заяву майбутніх власників клубу.

Угода з продажу «Лейкерс» стане найбільшою в історії спорту. У жовтні минулого року рада керуючих НБА схвалила придбання клубу. 

«Лос-Анджелес Лейкерс» за свою історію 17 разів ставав чемпіоном НБА, поступаючись за цим показником лише «Бостону». Рекордне, 18-е чемпіонство «Бостон» виграв у 2024 році.

До «Лейкерс» рекордними вважалися придбання клубу Національної футбольної ліги «Вашингтон Коммандерс» ($6,05 млрд) у 2023 році та клубу НБА «Бостон» за $6,1 млрд у 2025-му.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: Джаред Кушнер НБА баскетбол Лос-Анджелес Лейкерс

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