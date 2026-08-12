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ПСЖ мінімально переміг «Астон Віллу» та здобув Суперкубок УЄФА

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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ПСЖ мінімально переміг «Астон Віллу» та здобув Суперкубок УЄФА
Команда Іллі Забарного вдруге поспіль стала володарем Суперкубка УЄФА
фото: ФК ПСЖ

Французький гранд зумів дотиснути своїх суперників 

Французький ПСЖ здобув перемогу в матчі за Суперкубок УЄФА 2026, перегравши Астон Віллу з рахунком 2:1. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри 

ПСЖ із перших хвилин заволодів ініціативою, але «Астон Вілла» також мала свої моменти. Парижани відкрили рахунок на 20-й хвилині. Дезіре Дуе пробив по воротах, Марко Бізот відбив удар, однак першим на добиванні опинився Хвіча Кварацхелія. Грузинський футболіст з лівого кута штрафного майданчика потужно пробив під поперечину та став автором першого голу в матчі.

«Астон Вілла» швидко додала в атаці та до перерви створила кілька небезпечних моментів. Бріан Маджо двічі пробивав головою після подач Джона Макгінна, але спочатку не влучив у ворота, а потім його удар парирував голкіпер ПСЖ. На 45-й хвилині Маджо все ж досяг свого: після передачі Макгінна він точно пробив у дальній кут і зрівняв рахунок до 1:1.

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На початку другого тайму «Астон Вілла» могла вийти вперед, але воротар відбив небезпечний удар Макгінна. ПСЖ відповів власною атакою та на 62-й хвилині знову забив. Дезіре Дуе вийшов сам на сам із Бізотом і переграв воротаря. Спочатку гол скасували через офсайд, проте після перегляду VAR його зарахували.

Після цього ПСЖ більше контролював м’яч, тоді як «Астон Вілла» намагалася відігратися. Англійці активніше пресингували наприкінці зустрічі, але зрівняти рахунок не змогли. ПСЖ утримав перевагу та здобув перемогу з рахунком 2:1.

Суперкубок УЄФА 2026

ПСЖ – «Астон Вілла» 2:1 (1:1)

  • Голи: Кварацхелія (20), Дуе (61) – Маджо (45)

Нагадаємо, що Ілля Забарний повернувся до тренувань з ПСЖ

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Теги: Суперкубок Марко Бізот Хвіча Кварацхелія ФК Парі Сен-Жермен ФК «Астон Вілла»

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