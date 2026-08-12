Мессі написав щемливого листа покійному батьку

Мессі зазначив, що не знає як йому жити без тата

Нападник «Інтер Маямі» та збірної Аргентини Ліонель Мессі опублікував листа своєму покійному батьку Хорхе Мессі. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Instagram гравця.

«Тату, я досі не можу повірити, що тебе немає. Я не можу це усвідомити. Або, швидше, не хочу. Мені так важко уявити, що я більше ніколи тебе не побачу, що ми більше ніколи не поговоримо. Я знаю, що ти страждав, але ти пішов надто рано. У нас ще було стільки всього, чи ми могли б разом насолоджуватися

Ти весь час просив мене зіграти на останньому Чемпіонаті світу і всього за кілька днів до його початку тобі стало набагато гірше. Це був перший раз без тебе на турнірі. Мама говорила мені, що ти одужаєш, що тобі буде достатньо добре, щоб поїхати. А я пообіцяв тобі, що ми дійдемо до фіналу, щоб ти зміг приїхати

Щоразу після закінчення гри я чекав на твоє повідомлення і сумував, коли його не було. Тоді я зрозумів, що ситуація справді була дуже серйозною. Однак, я продовжував думати про те, щоб дійти якомога далі, щоб дати тобі час і щоб ти мав можливість побачити хоча б один матч. Ми дійшли до фіналу, але ти не зміг бути на ньому. Я хотів виграти його, щоб привезти тобі цей кубок і показати тобі ще один. Я не зміг, бо ноги ноги більше не слухалися», – написав Мессі.

Форвард також зазначив, що тепер не знає як йому жити без тата.

«Я лише грав у футбол, а тепер маю великі сумніви, що ще довго продовжуватиму це робити. Ти був разом зі мною від самого початку, а до кінця залишалося зовсім трохи. Чому ти не протримався ще трохи, щоб ми могли закінчити цей шлях разом?

Я дуже сумуватиму за тобою, але ти завжди будеш поруч. Особливо у вихованні моїх дітей, бо я вчу їх і виховую так, як ви з мамою виховали мене.

Спочивай з миром і бережи нас згори, як ти робив це тут. Дякую тобі за все. Люблю тебе, тату», – зазначив Мессі.

Як повідомлялося, Хорхе Мессі помер у віці 68 років у клініці в Росаріо після тривалої хвороби.

Мессі, який розпочав Чемпіонат світу з хет-трику у ворота Алжиру, після матчу не зміг стримати сліз. В інтерв'ю він заявив, що його реакція не пов'язана зі спортом, а викликана важкими днями, які йому довелося пережити.

Тоді у ЗМІ почала з'являтись інформація, що батько Мессі серйозно хворий.

Хорхе Мессі був постійним агентом Ліонеля протягом усієї його кар'єри.