Українець Михайлюк дебютував за «Юту» у матчі НБА

27-річний українець приєднався до «Юти» у це міжсезоння

Перші 5 матчів сезону Михайлюк пропустив

Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів перший офіційний матч у складі «Юти» у Національній баскетбольній асоціації.

Баскетболіст вийшов на майданчик у матчі проти «Денвера» (103:129). Він набрав 6 очок (2/5 триочкові), 1 підбирання та 2 передачі за 15:29 у грі.

Перші 5 матчів сезону Михайлюк пропустив.

27-річний українець приєднався до «Юти» у це міжсезоння. Минулий сезон він провів у складі «Бостона», який став чемпіоном НБА. Це 18-й титул в історії франшизи.

Михайлюк став другим українцем в історії, якому підкорилося це досягнення. Першим був Станіслав Медведенко, який двічі брав титул із «Лейкерс» – у 2001-му та 2002-му.

Михайлюк взяв участь у трьох матчах фіналу НБА, в якому «Бостон» переміг «Даллас» з рахунком 4-1. Він зіграв три хвилини та набрав два очки в першому матчі, майже десять хвилин, за які набрав три очки та зробив одне підбирання, в четвертому матчі, а також вийшов на 39 секунд в п'ятій грі, за які встиг зробити одне підбирання.

У минулому сезоні Святослав Михайлюк набирав у середньому за матч 4,0 очки, 1,2 підбирання та віддавав 0,9 асистів.