Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, прибула до Франції для участі у Чемпіонаті Європи

Одіозна Єгорян вже прибула до Франції та поділилася у своїх соцмережах світлинами зі столиці країни

Чемпіонаті Європи з фехтування відбудеться у французькому місті Антоні з 16 по 19 червня 2026 року

Яна Єгорян, яка є амбасадоркою руху «Здоровое отечество», що причетний до викрадення українських дітей, прибула до Франції участі у Чемпіонаті Європи з фехтування. Про це повідомляє «Главком» .

Участь Єгорян у Чемпіонаті Європи у Франції

Чемпіонаті Європи з фехтування відбудеться у французькому місті Антоні з 16 по 19 червня 2026 року.

Міжнародна федерація фехтування, яка перебуває під контролем російського підсанкційного олігарха Алішера Усманова, визнала Єгорян нейтральною атлеткою та допустила її до участі у турнірі.

Одіозна росіянка вже прибула до Франції та поділилася у своїх соцмережах світлинами зі столиці країни.

Яна Єгорян є амбасадоркою руху «Здоровое отечество»

Підтримка Єгорян Путіна та війни: що відомо

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційної організації «Здоровое отечество».

Організація «Здоровое отечество» перебуває під санкціями України: вона бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Єгорян також є лейтенантом збройних сил РФ.

7 жовтня 2024 року скандальна росіянка стала героїнею пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Також Єгорян на своїй сторінці в Instagram розміщувала відео, на якому вона одягнена у футболку з зображенням російського диктатора Володимира Путіна.

Neutral Russian fencer Yana Yegoryan wearing a T-shirt with Putin's image pic.twitter.com/1lM7Z2Akuv — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 6, 2025

Нагадаємо, що у лютому цього року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Єгорян.