Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, прибула до Франції для участі у Чемпіонаті Європи
Чемпіонаті Європи з фехтування відбудеться у французькому місті Антоні з 16 по 19 червня 2026 року
Яна Єгорян, яка є амбасадоркою руху «Здоровое отечество», що причетний до викрадення українських дітей, прибула до Франції участі у Чемпіонаті Європи з фехтування. Про це повідомляє «Главком» .
Участь Єгорян у Чемпіонаті Європи у Франції
Чемпіонаті Європи з фехтування відбудеться у французькому місті Антоні з 16 по 19 червня 2026 року.
Міжнародна федерація фехтування, яка перебуває під контролем російського підсанкційного олігарха Алішера Усманова, визнала Єгорян нейтральною атлеткою та допустила її до участі у турнірі.
Одіозна росіянка вже прибула до Франції та поділилася у своїх соцмережах світлинами зі столиці країни.
Підтримка Єгорян Путіна та війни: що відомо
Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційної організації «Здоровое отечество».
Організація «Здоровое отечество» перебуває під санкціями України: вона бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.
Єгорян також є лейтенантом збройних сил РФ.
7 жовтня 2024 року скандальна росіянка стала героїнею пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.
«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.
Також Єгорян на своїй сторінці в Instagram розміщувала відео, на якому вона одягнена у футболку з зображенням російського диктатора Володимира Путіна.
Neutral Russian fencer Yana Yegoryan wearing a T-shirt with Putin's image pic.twitter.com/1lM7Z2Akuv— UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 6, 2025
Нагадаємо, що у лютому цього року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Єгорян.
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