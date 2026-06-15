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Легендарний бразильський футболіст «наїхав» на журналістку після матчу з Марокко

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Легендарний бразильський футболіст «наїхав» на журналістку після матчу з Марокко
Ромаріо входив у склад команди Бразилії, яка 1994 року перемогла на світовій першості з футболу
фото: Paulo / X

Між Ромаріо та телеведучою Фернандою Жентіл стався конфлікт під час післяматчевої студії

Дебютний матч п'ятиразових чемпіонів світу, збірної Бразилії, на мундіалі 2026 року завершився не лише несподіваною нічиєю з Марокко (1:1), а й гучним скандалом у прямому ефірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport. 

Суть конфлікту

Легендарний бразильський нападник, чемпіон світу 1994 року Ромаріо, влаштував жорстку словесну перепалку з відомою журналісткою Фернандою Жентіл під час післяматчевого аналізу на каналі CazéTV.

Поєдинок на стадіоні в Нью-Джерсі видався для підопічних Карло Анчелотті вкрай непростим. Марокканці, які сенсаційно доходили до півфіналу минулого мундіалю, забили першими на 21-й хвилині зусиллями Ісмаеля Сайбарі. Бразилія зуміла відігратися завдяки точному удару Вінісіуса Жуніора на 32-й хвилині, проте вирвати перемогу «Селесао» так і не змогли.

Аналізуючи гру в прямому ефірі зі стадіону «МетЛайф», журналістка Фернанда Жентіл висловила думку більшості вибагливих бразильських фанатів, зазначивши: «Цей нічийний результат на старті чемпіонату світу відчувається і виглядає радше як поразка».

Ця репліка миттєво розлютила Ромаріо, який ніколи не намагався підбирати політкоректні слова:

«Фернандо, справа ось у чому: зіграти внічию у першому матчі Кубка світу проти такої збірної Марокко... Тільки той, хто взагалі не розбирається у футболі, матиме такі ж думки, як і ти. Так, ми бразильці, але марокканська команда, на мою думку, показала кращий футбол, більш технічний і тактично грамотніший. Очевидно, у нас кращі гравці індивідуально, але Марокко – це повністю готова, монолітна команда».

Після цих слів у студії повисла важка пауза. Помітно збентежена Жентіл змушена була перервати дискусію та передати слово колегам для наступного інтерв'ю. Епізод миттєво став вірусним, а вболівальники звинуватили легенду у надмірній грубості та переході на особистості.

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Реакція журналістки на скандал

Наступного дня Фернанда Жентіл вирішила вийти в публічний простір, щоб заспокоїти фанатів. Вона запевнила, що між нею та Ромаріо немає жодної ворожнечі, а ситуація в ефірі виглядала значно драматичніше, ніж є насправді. 

«Його слова абсолютно не заділи моє серце, вони не вдарили по мені так, як це могло здатися з боку, – пояснила телеведуча. – Потрібно розуміти специфіку прямого ефіру: у навушнику постійний шум, підказки режисера, паралельний аналіз гри. Ми з Ромаріо працювали разом і раніше, у нас хороші дружні стосунки. Ба більше, за хвилину до цього за кадром ми самі обговорювали, що для Бразилії така нічия – це майже поразка. Насправді він не мав на увазі особисто мене, коли сказав про «незнання футболу». Він говорив узагальнено про людей, які мислять подібними категоріями, не враховуючи силу сучасного Марокко. Ніякої образи немає».

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Нагадаємо, що Бразилія розписала нічию з Марокко на Чемпіонаті світу 2026

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Теги: Бразилія Марокко Карло Анчелотті Фернандо Ромаріо телеведуча чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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