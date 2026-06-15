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«Барселона» поспішає продати власного вихованця заради збалансування бюджету – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Барселона» поспішає продати власного вихованця заради збалансування бюджету – ЗМІ
Марк Касадо (ліворуч) не входить в плани «Барси»
фото: EFE

Чемпіон Ла Ліги змушений прощатися з футболістами через фінансові правила

Іспанська «Барселона» зібралася продати півзахисника Марка Касадо до 30 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.es.

Менеджмент «блаугранас» розв'яже проблеми в разі трансферу хавбека. Клуб прагне збалансувати бюджет і «вписатися» у правила фінансового fair-play. На Касадо повісили цінник на 30 млн євро.

Водночас раніше зацікавлені клуби вибули з боротьби за іспанця. Французький «Монако», попри чутки в іспанській пресі, не виходив на «Барсу» з пропозицією. Відмовився від ідеї підписати Касадо й мадридський «Атлетіко». Суперагент Жорже Мендеш намагатиметься прилаштувати 22-річного вихованця каталонців в аравійський «Аль-Хіляль».

Касадо в сезоні 2025/26 провів 34 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу опорний хавбек записав один асист. Контракт іспанця з «Барселоною» розрахований до літа 2028 року.

До слова, «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда іспанської «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Теги: ФК Барселона Fair play фінанси НОВИНИ ФУТБОЛУ

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